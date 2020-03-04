朴子醫院公告探病新措施　每床限制二人探視、一人陪病

▲因應新型冠狀肺炎 衛福部朴子醫院公告探病新措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新型冠狀肺炎疫情，依據衛福部會議決議，3/2起衛生福利部朴子醫院針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取新措施。朴子醫院每位住院病人每床限制二人探視、一人陪病，訪客及陪病者於進出院區時，民眾請配合佩戴口罩、測量體溫、及配合詢問和登記旅遊史、職業别、接觸史、群聚狀況。

朴子醫院一般病房、護理之家上午訪客時間開放10:30-11:30，下午訪客開放時間16:20-17:20；加護病房訪客、僅上午開放10:00-10:15；慢性呼吸照護病房、僅上午開放10:30-10:45；身心科病房僅上午開放14:30-14:45，每床病人(護家住民)訪客限2人(每次限15分鐘)，長時間陪病者限1人(含照顧服務員)。

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▲朴子醫院門禁需量額溫、酒精洗手 。（圖／記者翁伊森翻攝）

至於急診、門診病人採管制分流，大門門診開放時間早上周一到周五08:00~17:30，其餘時段僅由急診管制口通行。對抗疫病首要就是「勤洗手」，提醒民眾勿信各類偏方，注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疫病。

▲朴子醫院公告探病新措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）