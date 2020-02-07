中大湖畔「友好之櫻」盛開　歡迎民眾遠離防疫的陰霾來趟賞櫻行

▲來自日本的河津櫻，此刻正在中大湖畔盛開，揭開了早春序曲。（圖／中央大學提供）

記者楊熾興／桃園報導

日本姊妹校所贈中央大學的30株河津櫻，此刻正在中大湖畔盛開，揭開了早春序曲。今年受「暖冬」影響，花期較去年約晚半個月，粉紅色的花型，蜜蜂穿梭飛舞，十分浪漫、討喜，民眾不妨來中大賞櫻遠離防疫的陰霾。

▲河津櫻花姿高雅、脫俗，非常受到國人喜愛。（圖／中央大學提供）

來自日本的河津櫻，為台灣中央大學與日本中央大學締結「姐妹校」所贈，兩校因「同名」格外親切，2011年3月11日前日本首相海部俊樹等一行特地來台參與開幕儀式，並命名此區為「友好之櫻」，象徵兩國、兩校的友好情誼。

▲來自日本的河津櫻，為中央大學與日本中央大學締結「姐妹校」所贈，象徵兩國、兩校的友好情誼。（圖／中央大學提供）

中央大學總務處表示，河津櫻為日本伊豆半島河津町早開的櫻花，花姿高雅、脫俗。通常櫻花要連續低溫20天以上，才會開得漂亮，今年受「暖冬」影響，花期較晚，預估1月下旬到2月中旬是花季。



中央大學「友好之櫻」，開車或搭公車都可來校賞花，公車可搭桃園客運132或中壢客運172，在環校道路的「中大湖」站下。總務處提醒大家，賞花期間僅供短暫拍照停留，勿逗留及碰觸、搖晃櫻花枝條，以維護櫻花及草皮的良好生長。

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