延後開學壓縮高中生個人申請時間　中央大學供備審資料準備眉角

▲中央大學提供「個人申請備審資料審查重點與準備指引」 。（圖／中央大學提供）

記者崔至雲／台北報導

受2019新型冠狀病毒肺炎疫情影響，高中延後2周開學，進而壓縮到高三學生大學個人申請作業時程，讓學生蠟燭兩頭燒，家長也焦慮。為讓同學們在家也能自主準備備審資料，中央大學公布各學系的「個人申請備審資料審查重點與準備指引」，讓同學們在家也能安心準備，並掌握當中的眉角。

中央大學教務長王文俊表示，過去在審查學生的備審資料時，經常發現學生不清楚學系重視的點在哪裡，因而犯了一些錯誤，如罐頭式自傳、流水帳般介紹自己家庭、拚命堆疊獎狀或證書等。

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王文俊指出，教授在審查學生資料時最重視「學生的特長、與學系的連結」，公布的備審資料審查重點與準備指引，一方面是讓學生清楚知道學系審查的重點項目，如企管系的多元表現項目中明確的告訴學生有關競賽成果、社團參與、幹部經歷等等不用全部具備，只需要有至少一項即可，學系的審查是重質而非重量。另一方面則是用具體的問題指引學生撰寫自傳與讀書計畫，如數學系請學生說明用什麼方法學習數學；最喜歡哪個數學定理、公式，為什麼喜歡、有什麼心得，讓學生準備的備審資料更能對焦到大學校系人才選拔的需求。

▲中央大學指出，教授在審查學生資料時最重視「學生的特長、與學系的連結」，公布的備審資料審查重點，是讓學生清楚知道學系審查的重點項目。（圖／中央大學提供）

中央大學教務處招生組長周弘偉提到，公布備審資料與準備指引是中央大學招生專業化計畫中重要的一環，做為招生專業化計畫的典範推動學校，去年中央大學首開全國大學之先，公布每一個學系的備審資料審查重點與準備指引，獲得到非常多學生及家長的好評。今年則是在去年的基礎上做一些微調，希望能更清楚的讓所有的學生都瞭解到學系審查的重點以及引導學生準備更有內容的備審資料。

周弘偉再說，中央大學也會持續的秉持著嚴謹的審查程序，在備審資料的審查前不會讓學系教授知道學生的學測成績，每份備審資料都至少會有3名以上的教授、依據同樣的準則（即評量尺規）執行審查，如果不同教授間的評分落差較大，還會啟動差分討論檢核機制，希望透過適切的評分機制，協助學系找到更適性的學生。

