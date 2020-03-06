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議員爆散客入住防疫旅館　黃珊珊：一定單獨樓層、分層分流

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▲▼台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情不斷延燒，目前國內累積達45例。台北市日前率先推出「防疫旅館」供需進行隔離者入住，但因為該旅館同時間仍有對外營業，掀起民眾恐慌與議員質疑。對此，台北市副市長黃珊珊6日表示，「目前一定是單獨樓層且該樓層不會有散客」，如果業者沒有辦法做到分層分流的話，原則上就不會接散客。

台北市政府6日召開新型冠狀病毒疫情小組第17次應變會議，會議主席、副市長黃珊珊會後表示，防疫旅館外縣市求助的狀況越來越多，「很多地方真的沒有，希望轉介到台北市來，之前是國外回來的學生，現在開始是外商公司來拜託找防疫旅館，可能從國外來的相關同仁」。

黃珊珊說，現在狀況就是，防疫旅館依定是做到分層分流，第二個，相關清潔衛生會備相關清潔用品讓他在房間處理，毛巾部，有些防疫旅館已經提供一次性的毛巾，「所有過程我們看到很多旅客其實非常感謝防疫旅館，還寫卡片，因為一般可能你沒有辦法得到這麼多的照顧」。

黃珊珊指出，防疫旅館最重要的是，第一不能有地毯，第二員工一定要全部同意接這樣的客人，這樣才會協助轉介到防疫旅館，「目前還是在做媒合，如果說中間有員工有意見的話我們就不會幫他轉介」，所以不能有地毯、員工要全體同意，才會列入我們轉介的防疫旅館。

另外，台北市政府人事處已完成144機關的調查，所有機關都找好第二辦公室，目前整備相關軟硬體，會定出相關分區辦公的名單跟人流的安排。黃珊珊說，市長柯文哲在晨會指示，台北市要開始試辦所謂居家辦公，透過網路VPN方式登入到市政府內網，處理相關公文作業，預計下禮拜人事處跟研考會會先試辦。

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