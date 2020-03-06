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饒慶鈴視察大武鄉衛生所新建工程　高醫團隊將無縫接軌進駐

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▲ 外觀媲美五星級飯店的「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 外觀媲美五星級飯店的「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣南迴地區鄉親期盼多年的「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」，歷經近8年的規畫施工，在台東縣府團隊的努力下終於完成主體外觀，近日來宛如五星級飯店的外觀，成為鄉親及往來遊客討論的焦點，縣長饒慶鈴6日特別前往視察工程進度，並向鄉親們允諾會督促工程如質如期完工，未來高醫醫療團隊會從大武衛生所緊急救護中心無縫接軌進駐南迴緊急醫療中心，繼續為南迴鄉親及遊客提供診療及24小時緊急醫療服務。

饒慶鈴視察後表示，今年1月1日起，高醫醫療團即已進駐大武衛生所，進行24小時的緊急醫療服務，並藉由遠距設備，讓24小時急診照護同步連線高醫附設醫院病房醫護端，全年無論是假日及夜間都有專人共同照護，感謝高雄醫學院院長及高醫醫療團成為南迴醫療的守護天使。有部分民眾質疑空有漂亮的外觀而沒有醫護人員進駐，對於此項質疑，縣府與高醫醫療團隊正如火如荼進行內部相關設備及空間規劃，力求給予鄉親最完善的醫療照護，待設備到位後，已在大武衛生所服務的高醫團隊會旋即進駐新的醫療中心。

▼ 饒慶鈴視察大武鄉衛生所新建工程，並強調高醫團隊將無縫接軌進駐。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼ 饒慶鈴視察大武鄉衛生所新建工程，並強調高醫團隊將無縫接軌進駐。（圖／記者楊鈞典翻攝）
衛生局指出，南迴地區無大型醫院，病患往北往南後送，車程皆需一個半小時以上，為增進居民就醫之可近性，衛生局自101年即提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，經多次規劃修改，行政院核定1億4,464萬元，補助計畫執行。建物為4層樓990坪，醫療區域規劃將於內部完工後偕同高醫團隊依民眾醫療需求審慎評估規劃；新的醫療照護中心不僅空間增大，醫療設備也更新，希望能縮短城鄉的健康不平等，為當地鄉親提供更好的醫療服務。

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