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工程3萬8千元標輸姻親竟持槍槍擊　二審重判7年6月

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▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲工程案標輸姻親竟朝對方開槍，吳姓男子二審遭判7年半。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園吳姓建築包商，因與汪姓姻親競標3萬8千元的拆屋工程未能得標，心有不甘，竟持槍報復，朝汪男連開2槍，其中1槍射中汪右下臂，汪男送醫後撿回一命。一審將吳男判刑5年半，案經上訴，高等法院二審認定吳男具有殺人犯意，改加重刑期為7年半，可上訴。

本案發生於2015年7月間，開槍的吳姓男子（59歲）與被害人汪姓男子（43歲）具有姻親關係，汪男為吳男大嫂的胞弟，均從事建築業。吳男因為一起3萬8千元的拆屋工程標輸汪男，當年7月30日上午9時許，帶著姪子到桃園八德長興路一處工地旁空地找汪男理論，當時吳男的哥哥也在場，勸退吳男叔姪2人。

但吳男越想越不滿，回頭找出多年前透過管道取得的槍枝，1個多小時後就回到原地，吳男持槍朝汪男連開兩槍。第一槍雖然卡彈，但吳男仍集發第二槍，子彈貫穿汪男右下臂，吳男叔姪隨即駕車逃逸。汪男受傷後原本不想報警，但實在痛得受不了，到醫院求診，醫院通報警方有人受槍傷，全案才因此曝光。警方隨後逮捕吳男叔姪，檢方對吳男依照殺人未遂、槍砲等罪，提起公訴。

法院審理時，吳男坦承開槍，但否認具有殺人故意，強調只是教訓一下對方。一審法院審理後，認定吳男並無殺人犯意，僅依照傷害、槍砲等罪，將他判刑5年6月、併科罰金50萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，認為吳男持槍自汪男背後朝上半身射擊，可能因汪男奔跑，而擊中胸腹部或頭部等要害致生死亡結果，吳男主觀上有殺人之不確定故意，應成立殺人未遂罪。高院因此改依照較重的殺人未遂、槍砲等罪，將吳男改判7年6月、併科罰金50萬元，可上訴。

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