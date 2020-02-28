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新一代iPhone傳將支援802.11ay Wi-Fi標準　外媒推測：與蘋果眼鏡有關

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▲▼ 蘋果公司,蘋果LOGO,Apple。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒推測，新一代iPhone採用新的WiFi標準可能是為了與傳言已久的蘋果智慧眼鏡相容。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

本周有消息指出，蘋果新一代iPhone可能會支援IEEE標準協會最新的Wi-Fi規格802.11ay，該消息令外界略感疑惑，畢竟目前802.11ay仍處於草案階段，有著一定侷限性，暫無法取代目前使用的Wi-Fi 6標準。不過稍早又有外媒推測，新一代iPhone採用新的WiFi標準可能是為了與傳言已久的蘋果智慧眼鏡相容。

去年10月，天風國際證券分析師郭明錤曾在報告中表示，蘋果可能將於今年第二季推出一款全新的AR（擴增實境）頭戴裝置，該裝置將透過無線的方式連接iPhone作為驅動，並與第三方品牌合作上市。而稍早前科技網站《MacWorld》指出，802.11ay最令人期待的就是其提供了足夠高的頻寬及足夠低的延遲，因此可以用來將資料發送至高解析度、更新率的顯示器，如VR或AR頭戴式設備。

過去一直有消息指出蘋果正在研發一款AR或AR、VR混合的頭戴式設備或眼鏡。《MacWorld》報導，若AR / VR產品體驗的所有處理過程都在設備本身中進行，成為完全獨立的產品，這將使其更大、更重、更昂貴，且電池壽命也會縮減。不過也有另一種選擇，即使該設備成為相對笨拙的顯示器及攝影機，讓所有處理過程都在另外一個裝置上進行，如iPhone 12，這樣超高速、超低延遲連線（如802.11ay）將是必不可少的。

《MacWorld》並未提出其消息來源，一切都僅是猜測而已。不過考慮到802.11ay標準可以以多快的速度在蘋果眼鏡與iPhone間傳輸資料時，這項猜測變得相當有意義。

儘管郭明錤曾稱蘋果眼鏡最快將在今年亮相，但隨後的報告顯示，可能得等到2022年或2023年。考慮到這一點，AirDrop的重大新升級更可能是新一代iPhone支援802.11ay的理由，不過若蘋果確實推出的蘋果眼鏡，那祇有極有可能將利用這種速度非快的無線技術。

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