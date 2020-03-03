外媒：蘋果印度廠還不純熟　短期無法擺脫對中國大陸iPhone 11供應鏈的依賴

▲iPhone位於印度的生產線不如預期順利。（圖／CFP）

記者陳心怡／外電報導

根據《9to5mac》引述華爾街日報報導，蘋果對中國大陸電子產品供應鏈的依賴，在短期內不太可能改變。

據說蘋果運營主管早在2015年就建議蘋果至少將一款產品的組裝線轉移到越南，他們認為這樣做能讓蘋果重新培訓工人和創建一個新的組件供應鏈系統。不過蘋果高層拒絕了這個想法，似乎是因為這種轉變太具挑戰性且難以施行。

實際上，蘋果在印度生產一些舊款iPhone，因為印度對非本國製造的產品有較高的稅率，蘋果得透過在印度當地生產製造，才能有價格優勢。此外，蘋果計劃在印度生產iPhone 11，如果能成功產製，iPhone 11就成了第一款在中國大陸以外製造的新款iPhone。

但知情人士透露，印度當地沒辦法提供熟練的工人，也沒有準備好提供蘋果期望的強大基礎設施，因此要在印度順利生產iPhone 11難度非常高。

也因為如此，蘋果仍舊得選擇在中國大陸生產iPhone 11。儘管大陸的新冠病毒疫情仍持續，同時也對蘋果供應鏈產生影響，但蘋果仍不太可能將iPhone旗艦產品轉移到中國以外的地方生產。

新冠病毒疫情嚴重影響到蘋果供應商和生產合作夥伴的進度，甚至有人擔心iPhone 12的研發及試產可能無法如期完成。

【延伸閱讀】

►蘋果因關稅提高而調漲印度iPhone價格 iPhone XR和 i7在當地組裝不漲價