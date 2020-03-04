Wedbush：肺炎無礙iPhone 12推出　3.5億果粉等換機...將創iPhone 6以來最佳買氣

▲分析師認為新冠肺炎不會嚴重影響到iPhone 12的進度。（示意圖／CFP）

記者陳心怡／外電報導

根據《9to5mac》報導，美國券商Wedbush Securities發佈最新投資研究報告指出，新冠病毒疫情對蘋果的影響只是暫時的，並不會影響到5G iPhone 12的發佈。

Wedbush Securities分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，冠狀病毒對蘋果和iPhone來說不是一個永久性的問題，只是暫時性而已。艾夫斯認為，投資人應該看到蘋果服務業務的穩定性，以及5G iPhone12 將帶給消費者什麼，而不是只放大關注疫情所帶來的短期影響。

艾夫斯認為，iPhone的需求依然強勁，許多iPhone用戶都在等待升級機會。預計蘋果目前的9.25億用戶中，有3.5億人都在等待升級機會，只需像5G這樣的催化劑就會換機。

正因如此，艾夫斯預計蘋果於2020年9月起的2021年度，iPhone出貨量將達到2.15億支至2.2億支之間。如果樂觀一點，出貨量可達到2.31億支，這將創下iPhone 6推出以來的最高紀錄。

艾夫斯仍預估，蘋果在中國大陸的供應鏈將在4月底或5月初開始全力生產，與前幾年的iPhone發佈時間相比，應該不會推遲太久，頂多延後幾周時間而已。

此外，艾夫斯對蘋果的股價評級為優於大盤，目標價為400美元。昨日，蘋果股價收於289.32美元，下跌3.18%。