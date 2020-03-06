快訊／柯文哲被控活摘器官殘害人群案　《屠殺》作者出庭作證…判決出爐

▲柯文哲被告發《殘害人群治罪條例》因罪嫌不足不起訴。（圖為資料照／記者徐斌慎攝）

記者劉昌松／台北報導

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝2018年間出版美國作家伊森‧葛特曼(Ethan Gutmann)寫的《屠殺》(The Slaughter)中文版，同時告發台北市長柯文哲，介紹病患到大陸接受器官移植，器官來源是遭法輪功學員，涉嫌《殘害人群治罪條例》，但台北地檢署傳喚該書作者等人作證後，認為全案事證不足，6日處分不起訴；另吳告柯妨害名譽部分，也不起訴。

▲《屠殺》作者葛特曼曾出庭作證訪談柯文哲經過。（圖為資料照／記者呂佳賢攝）

北檢處分指出，柯文哲被告發的內容主要是根據《屠殺》中的第9章內容，柯在2004年到2008年間，多次前往大陸教授葉克膜技術，並在2008年4月間參加江蘇省無錫市人民醫院的心肺移植高級研討會，而研討會中醫生有多位是「追查迫害法輪功國際組織」所公布，涉嫌活摘法輪功學員器官者。

《屠殺》葛特曼在2018年10月間出庭作證，相關內容確實是訪談柯文者所得，但葛特曼印象中，柯只是中間人，沒有說柯是器官仲介，柯也沒說過大陸的移植器官來自於法輪功學員，此外，柯在訪談中說，希望大陸可以用器官移植系統，建立資料庫，但是大陸根本不想用。

▲吳祥輝不滿被指為「戰犯的雇傭兵」控告柯文哲妨害名譽，結果也不起訴。（圖／資料照）

檢察官調查，柯文哲除了到大陸，也到東南亞各國多次進行葉克膜教育訓練，而出國演講的人，很難掌握到台下與會者的背景，因此認為無證據顯示柯文哲涉嫌《殘害人群治罪條例》。

此外，吳祥輝不滿被柯文哲指為「有計畫的抹黑」、「應該算是戰犯的雇傭兵」，另案控告柯涉嫌誹謗罪，檢察官調查，柯當是質疑吳祥輝沒財力為出版書籍刊登報紙全版廣告，認為經費來源有幕後金主，可能和當年的市長選舉競爭對手有關，發言並非純粹出於惡意而毫無根據，因此也做出不起訴處分。

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