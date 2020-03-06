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她3月1日確診「竟是1月被傳染」...感染地點曝光！網嚇歪：超常去

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒狡猾，湖北荊門一位趙姓女患者3月1日被確診，但疾控人員卻發現，她是1月份被傳染的！調查發現，趙女在1月11日-1月24日期間，曾與一名確診陳姓女子，在同一天去過同一個超市，並且付錢時間前後相差只有9分鐘，當時她們在同一個超市的停留時間都超過了1小時。

據《寧波晚報》報導，寧波疾控中心馳援湖北荊門的隊員楊思嘉，日前對集中隔離滿14天的人員進行排查，1日淩晨發現趙女核酸檢測陽性，經過不到30小時，他成功攻破了這起不明確原因病例溯源。

調查結果發現，趙女1月24日出現過輕微症狀，有服藥史但無就診史，2月3日她的丈夫李某出現症狀就醫，3次核酸檢測陰性，作為疑似病例收治住院。與此同時，趙女作為密接人員集中隔離，隔離時間為2月3日-2月17日，解除隔離後一直在家，未出門，並且這段時間症狀逐漸消失，一周內無相關症狀。

▲▼ 楊思嘉和同事羅列出8條可能線索，一一進行排摸 。（圖／寧波晚報）

▲楊思嘉和同事羅列出8條可能線索，一一進行排摸 。（圖／寧波晚報）

難道是趙女士的丈夫傳染給她？楊思嘉否定了這種可能。他指出四大原因，首先李某本身是疑似病例，但不是確診病例；第二，李某流調軌跡顯示跟趙女士相似，無外出史，無武漢歸來人員接觸史；第三，李某再一次做核酸檢測，還是陰性；儘管李某自訴出現過症狀，但沒能說出不舒服具體細節，後期也沒再出現症狀，同時無服藥史。

楊思嘉判斷，趙女士發病日期為1月24日，但是發病前14天沒有去武漢及周邊，且自訴跟轄區內已確診病例也不認識，1月11日-1月24日期間未發現接觸的人員中有身體狀況異常的人。

▲▼北京超市 。（圖／CFP）

▲楊思嘉發現，趙女是在超市被感染。（示意圖，非本文當事人／CFP）

根據1月11日-1月24日的流調結果，楊思嘉發現，趙女曾於確診的陳姓女患者，在同一天去過同一個超市，並且付錢時間前後相差只有9分鐘，當時她們在同一個超市的停留時間都超過了1小時。這個超市在地下一層，通風環境較差，付款通道僅有2條，彼此相鄰很近。

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