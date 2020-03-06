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黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光！愛跡遍佈畜試所

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▲▼黑水虻（音同蒙）專家梁世祥博士(左)。（圖／翻攝農委會網站）

▲黑水虻（音同蒙）專家梁世祥博士(左)。（圖／翻攝農委會網站）

記者葉國吏／綜合報導

台灣研究黑水虻（音同蒙）專家、畜產試驗所新竹分所助理研究員梁世祥博士，驚爆與已婚女同事大搞婚外情，後來２人決裂，女方跟先生坦承後被揭發，苗栗地方法院法官以通姦罪判處8個月有期徒刑，得易科罰金。

根據判決書指出，梁世祥跟元配在民國99年結婚、106年離婚，不過梁世祥在離婚前，在知情的情況下跟已婚女同事搞不倫。後來女方因跟梁世祥決裂，跟先生出示LINE對話記錄坦承出軌，女方先生怒而提告。

女方在法庭上供稱，梁世祥跟她有許多偷情密語，像是「採玉米」，就是找她溫室去性行為，因為溫室旁邊有種玉米，隔天還傳訊說「昨天摘玉米有被唸嗎，我想打給你是因為遇到大在跑步」。另外，梁世祥也會邀她去「看書」，就是要到辦公室圖書館性行為。

從女方出示的LINE對話可以看到，2人除了在溫室、圖書館發生關係外，廢水辦公室也是地點之一，甚至在女方發燒到38.5度的時候，梁世祥傳訊「想試試38.5度的感覺嗎～」邀約發生關係，也曾在女方種植南瓜的老屋發生關係。

不過由於LINE對話內容雖然露骨，但無法認定2人有通姦的事實，法官只採信梁世祥坦承的3次通姦行為，判處8個月有期徒刑，得易科罰金。

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