與男警發生婚外情只有她被告　法官同情小三判緩刑

▲台南市警局1名刑警發生婚外情，只有小三被原配提告，台南地院法官判小三4月徒刑，但認對小三不公允，宣告緩刑2年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局1名刑警發生婚外情，與小三在汽車旅館或小三住處發生5次性關係，婚外情曝光後，該偵查員被警局記過與改調制服警察，警妻得知後怒告小三破壞家庭，法官雖以小三犯5個相姦罪合併判她4個月，惟認對小三有欠公允，給緩刑2年。

判決書指出，被告於2017年1月初與男警開始交往，同年3月間，她得知男警是人夫後，仍基於相姦犯意，從知悉時起到2018年10月下旬，在台南市南區某汽車旅館或被告位於台南市的住處，前後與男警發生5次性行為。後來因雙方感情糾紛，2019年1月間，男警服務的警局單位將男警記過、改調制服警員與服務單位，男警妻子才得知丈夫外遇、有小三情事，憤而向檢方提告查辦被告。

被告5次所為，均係犯刑法相姦罪，被告自2017年3月間起至2018年10月29日止，與男警為5次相姦行為，犯意各別，應予分論併罰，被告知悉男警為有配偶之人後，猶與之為性交行為，影響男警妻之婚姻與家庭，所為甚是不當，惟犯後坦承犯行，態度良好，於法院表示願以新台幣20萬元賠償告訴人，雖因告訴人無和解意願而無法進行洽商，但足認被告確有彌補之意，兼衡被告所為相姦行為，需男警之意願與合力方能為之，合併判處4月徒刑。

法官認為，因告訴人自始未對丈夫提告，造成僅有被告受到刑事追訴及處罰，實非公允，再者，通姦、相姦罪之除罪化，乃近年來之司法議題之一，2017年之司法國是會議更作成廢除通姦、相姦罪之決議，參以告訴人業已提起刑事附帶民事訴訟，所受損害自能循訴訟途徑獲得相當之填補，是認被告經此偵審及刑之宣告程序，已足策其警惕，並無命其實際負擔刑罰之必要，故所宣告被告之刑以暫不執行為適當，併予諭知緩刑2 年，以啟自新。

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