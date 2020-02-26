　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼出軌，婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子阿雄發現老婆臉書封面照是好友虎哥與自己出去釣魚時照的彩虹照，驚覺有異，懷疑自己老婆與好友有染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

男子阿雄（化名）發現老婆臉書封面照是好友虎哥（化名）與自己出去釣魚時照的彩虹照，驚覺有異，懷疑自己老婆與好友有染，事後他因再見妻與友2人親暱、超友誼對話，認為自己配偶權受侵害，提告求償60萬。基隆地院勘驗雄妻與虎哥對話紀錄，認為2人背著阿雄相互表達愛意屬實，判他們需賠償阿雄12萬元。仍可上訴。

阿雄與老婆2006年結婚，婚後育有2女，而虎哥因與阿雄是多年好友，與他的妻小也都非常熟悉。2019年8月31日阿雄與虎哥一同去釣魚，當時天空出現一到美麗彩虹，虎哥立馬用手機拍下，阿雄覺得很好看便向虎哥要這張照片，怎料，一日阿雄在滑臉書時意外發現老婆臉書封面竟換上這張「彩虹照」，經比對與虎哥當初傳給他的一模一樣，他開始懷疑自己被戴綠帽，而漸漸觀察後也逐漸發覺老婆與虎哥言語舉止非比尋常，似乎超過普通朋友分際。

▲▼釣魚,海釣,海邊,釣魚竿。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子阿雄發現老婆臉書封面照是好友虎哥與自己出去釣魚時照的照片，懷疑自己老婆與好友有染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同年9月14日阿雄騎機車跟蹤虎哥想解開心中疑惑，虎哥發現自己被跟蹤，心虛害怕之下向阿雄坦承與其妻外遇的事情，同時還立馬與阿雄簽下切結書，答應日後不會再與雄妻有任何訊息或見面，如有再犯願意擔負法律責任。

孰料事隔7日，阿雄在家庭旅遊期間，發現小女兒電子郵件一直有訊息通知跳出，經查看，意外發現女兒信箱雲端內存滿老婆與虎哥許多親暱、超友誼對話，「心好亂，我怕出事」、「手機刪除乾淨…老婆」、「我也好愛你」等，當中除了許多以「老婆」親暱稱呼的訊息外，還有出現許多男女間愛意、關切表達的用語，顯然已超過友誼。阿雄認為老婆與虎哥背著搭他偷偷交往，已嚴重侵害他配偶權，二人應負損害賠償責任，因此向他們連帶求償60萬元精神撫慰金。

▲桃園市高姓人夫與前妻結縭廿餘年，卻因婚外情小三臨盆在即與妻離婚，協議送2房產。（圖／達志／示意圖）

▲法庭上雄妻辯稱，是阿雄外遇在先，她原本想成全小三與先生，但阿雄並未簽下離婚協議書。（圖／達志影像）

基隆地院審理時雄妻辯稱，是阿雄外遇在先，她原本想成全小三與先生，但因阿雄並未簽下離婚協議書，他們現在才會選擇分居，同時也坦言，婚變後因難過痛心才會找上虎哥尋求開導，2人並沒有不正當的男女關係。虎哥則稱，自己與雄妻是多年朋友，因知情對方婚姻生變及阿雄會家暴老婆，所以才時常以通訊軟體與雄妻連絡，開導之餘也給予一些意見。

基隆地院審理時認為，虎哥與雄妻不僅在私人訊息中親暱互稱，又對話紀錄中還出現，「怕出事」、「怕聊天錄被他抓到」、「手機刪除乾淨」等話，可見2人懼怕連絡一事被抓包，還企圖隱匿，認定他們偷吃曖昧屬實，法官審結判虎哥與雄妻須連帶賠償阿雄12萬元。仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
北東明變天「高溫直掉7°C」！　氣象局曝：下波冷空氣更強
痛心影片曝！正妹女大生騎車去打工　他搶快送牛肉…索命左轉奪魂
辣模被困武漢！　直擊第33天慘況「已經沒肉吃了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

一杯奶茶惹禍！中正預校生勸架反遭毆　轉身拿磚塊猛砸同學頭…他昏迷5個月亡

半夜倒臥人行道！高雄警到場　男：我只是感冒想睡一下　

「寶瓶星號返台者沒篩檢體」論壇亂貼文　刑事局赴新北逮無業男

「飲料下毒、炸彈攻擊、殺檢警」　新北市議會收恐嚇信...不轉發20份會厄運纏身

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　轎車被「夾成鐵餅」媽送醫不治

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

直播抽到粉絲「暱稱狂DISS李秀滿」　希澈笑翻：這不是隱藏攝影機？

謝和弦IG亂貼「大麻可治新冠肺炎」散布假訊息刑事局約談！下場曝光

北監「38位受刑人」組口罩工廠　暖心：多做1份，社會就多1份安全

人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

替血友病童抱不平　王炳忠批政治人物邊防疫邊操作仇中：不需要！

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫　他搶快送牛肉...索命左轉彎奪魂

21歲女大生斷魂！淡水轎車搶快左轉害3騎士猛撞　網怒：拳頭硬了

快訊／花蓮台9線重大車禍！貨車後斗爛成廢鐵　殘骸碎屑噴飛20m↑…警消急救

車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

一杯奶茶惹禍！中正預校生勸架反遭毆　轉身拿磚塊猛砸同學頭…他昏迷5個月亡

半夜倒臥人行道！高雄警到場　男：我只是感冒想睡一下　

「寶瓶星號返台者沒篩檢體」論壇亂貼文　刑事局赴新北逮無業男

「飲料下毒、炸彈攻擊、殺檢警」　新北市議會收恐嚇信...不轉發20份會厄運纏身

小三汪依偎老公裸睡！幸福取暖中　媽「電視不看了」抓姦

特別預算27日拍板　游錫堃：下週二邀蘇貞昌赴立院報告

MHI Vestas訂單到手　正式與CIP簽署彰芳暨西島離岸風場合約

大直水岸豪宅區聲勢墜？張忠謀老鄰居　看準降價好時機搶買房

汪星人「現場宰鴨」化身吃播主　她苦笑：是玩具終結者啊

HBL／泰山打造全新吉祥物　狂猿4強霸氣亮相

大甲媽祖精簡遶境規模如期起駕　陳時中：風險很高...不排除和鎮瀾宮溝通

236年來首次！　南韓16個天主教教區「中斷所有彌撒」防群聚感染

「外交部戰狼槓上蓬佩奧」　狂問《華爾街日報》是美國務院代理人

印度新德里「反公民法示威」衝突蔓延！已釀20死189傷

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

2男星欠債被痛毆　猖狂黑幫遭警鎖定掃蕩

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

妻載2娃慘遭「夾成鐵餅」　夫悲痛招魂

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

直播主賣口罩栽了！他狂嗆：我是發國難財達人

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

金六結新兵跳樓　痛哭：對不起奶奶

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

痛心影片曝！正妹女大生打工遇死劫

更多熱門

相關新聞

甜PO「天秤座很可以」！她勾搭人夫激戰60次

甜PO「天秤座很可以」！她勾搭人夫激戰60次

呂姓人夫偷吃蔡姓服飾店員工，2人不但到旅館開房間超過60次，臉書還會PO出摸胸的親密合照。呂妻得知整個過程，丈夫雖然PO文道歉，表示會與蔡女斷開，試圖挽回婚姻，但是她精神仍嚴重受打擊，要求蔡女賠償60萬元的精神撫慰金。

懷孕傳「吞吐片」嗆正宮！小三喊：不離婚就是欺負我

懷孕傳「吞吐片」嗆正宮！小三喊：不離婚就是欺負我

激戰小三被抓包他秒認　正宮崩潰提告卻敗訴

激戰小三被抓包他秒認　正宮崩潰提告卻敗訴

已婚男假單身把妹嘿咻遭元配抓包

已婚男假單身把妹嘿咻遭元配抓包

拋孕妻摩鐵前後開弓！曝人妻小三「加班跑去啪」下場曝

拋孕妻摩鐵前後開弓！曝人妻小三「加班跑去啪」下場曝

關鍵字：

婚外情人夫小三通姦偷吃彩虹照

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

離婚2天色誘脫褲　新竹女「剪掉風流前夫下體沖馬桶」

開Uber載到Makiyo、謝和弦！「私下真實一面被起底」

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

歲媽咪載娃遭夾殺！烏日消防忍淚說話

網傳口罩變好買　他一查庫存爆量驚呆

即／大甲媽祖遶境「照常舉行」

大S爆拋售2億豪宅救夫！汪小菲飯店「6月有重大宣告」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

「你們終於來了」16歲就殺人　他冷靜認罪

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

午後變天雨區曝　一張圖秒懂228連假天氣！下周大降溫

韓歌手離婚小17歲妻　結婚16月就喊卡

竹聯「黑幫學霸」　　8字宗旨崛起北台灣

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

21歲女大生斷魂！轎車未依號誌左轉害命

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

帥氣CEO連續1個月吃自家狗糧　腰圍縮一大圈...體重↓13公斤

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

譚德塞「新冠肺炎還不能稱大流行」 再讚：中國疫情控制快！高峰已過

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

26家產業龍頭組「口罩國家隊」！百人拚60條產線、3月日產千萬片

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

喬丹緬懷Kobe：想當最棒哥哥　淚崩自嘲「哭臉又要瘋傳」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面