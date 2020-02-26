人妻臉書封面放老公麻吉拍的彩虹！地下情露餡…夫崩潰求償60萬

▲男子阿雄發現老婆臉書封面照是好友虎哥與自己出去釣魚時照的彩虹照，驚覺有異，懷疑自己老婆與好友有染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

男子阿雄（化名）發現老婆臉書封面照是好友虎哥（化名）與自己出去釣魚時照的彩虹照，驚覺有異，懷疑自己老婆與好友有染，事後他因再見妻與友2人親暱、超友誼對話，認為自己配偶權受侵害，提告求償60萬。基隆地院勘驗雄妻與虎哥對話紀錄，認為2人背著阿雄相互表達愛意屬實，判他們需賠償阿雄12萬元。仍可上訴。

阿雄與老婆2006年結婚，婚後育有2女，而虎哥因與阿雄是多年好友，與他的妻小也都非常熟悉。2019年8月31日阿雄與虎哥一同去釣魚，當時天空出現一到美麗彩虹，虎哥立馬用手機拍下，阿雄覺得很好看便向虎哥要這張照片，怎料，一日阿雄在滑臉書時意外發現老婆臉書封面竟換上這張「彩虹照」，經比對與虎哥當初傳給他的一模一樣，他開始懷疑自己被戴綠帽，而漸漸觀察後也逐漸發覺老婆與虎哥言語舉止非比尋常，似乎超過普通朋友分際。

▲男子阿雄發現老婆臉書封面照是好友虎哥與自己出去釣魚時照的照片，懷疑自己老婆與好友有染。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

同年9月14日阿雄騎機車跟蹤虎哥想解開心中疑惑，虎哥發現自己被跟蹤，心虛害怕之下向阿雄坦承與其妻外遇的事情，同時還立馬與阿雄簽下切結書，答應日後不會再與雄妻有任何訊息或見面，如有再犯願意擔負法律責任。

孰料事隔7日，阿雄在家庭旅遊期間，發現小女兒電子郵件一直有訊息通知跳出，經查看，意外發現女兒信箱雲端內存滿老婆與虎哥許多親暱、超友誼對話，「心好亂，我怕出事」、「手機刪除乾淨…老婆」、「我也好愛你」等，當中除了許多以「老婆」親暱稱呼的訊息外，還有出現許多男女間愛意、關切表達的用語，顯然已超過友誼。阿雄認為老婆與虎哥背著搭他偷偷交往，已嚴重侵害他配偶權，二人應負損害賠償責任，因此向他們連帶求償60萬元精神撫慰金。

▲法庭上雄妻辯稱，是阿雄外遇在先，她原本想成全小三與先生，但阿雄並未簽下離婚協議書。（圖／達志影像）

基隆地院審理時雄妻辯稱，是阿雄外遇在先，她原本想成全小三與先生，但因阿雄並未簽下離婚協議書，他們現在才會選擇分居，同時也坦言，婚變後因難過痛心才會找上虎哥尋求開導，2人並沒有不正當的男女關係。虎哥則稱，自己與雄妻是多年朋友，因知情對方婚姻生變及阿雄會家暴老婆，所以才時常以通訊軟體與雄妻連絡，開導之餘也給予一些意見。

基隆地院審理時認為，虎哥與雄妻不僅在私人訊息中親暱互稱，又對話紀錄中還出現，「怕出事」、「怕聊天錄被他抓到」、「手機刪除乾淨」等話，可見2人懼怕連絡一事被抓包，還企圖隱匿，認定他們偷吃曖昧屬實，法官審結判虎哥與雄妻須連帶賠償阿雄12萬元。仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！