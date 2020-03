紐約再添2例確診無疫區旅遊史　已出現社區感染全美11死

▲紐約爆社區感染後,再爆2例確診。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

紐約市市長德布拉西奧(Bill de Blasio)當地時間5日宣布,在出現1名社區感染患者後,今天又新增2例確診病例,總確診病例為13例,目前2人都在加護病房內隔離觀察中,而且都沒有到疫區的旅遊史或與確診病患接觸,目前還在調查感染途徑。

根據《路透社》報導,確診病患分別是40多歲的男性與80多歲的女性。比爾對美國疾病管制與預防中心呼籲,希望美國疾病管制與預防中心可以增加檢驗試劑的供應量,面對疫情要提高檢驗的速度,「否則我們將無法遏制疫情的發展。」

New York confirms two more coronavirus cases, state total at 13 https://t.co/HfcTqPCtyB pic.twitter.com/AeG6KKP6QX