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澳洲音樂家排練「只有咳嗽」　團員回想震驚：有跟指揮、副首席握手

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▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市國家音樂廳6日暫停演出，以淨空場館進行消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

中央社

澳籍音樂家日前來台，並與NSO國家交響樂團在台北國家音樂廳演出。國家交響樂團音樂總監呂紹嘉表示，合作過程該名音樂家狀況跟精神都很好，只有咳嗽症狀。

該音樂家演出前曾與呂紹嘉一起召開記者會，記者會在台北國家音樂廳大廳舉行，空間寬敞，現場該名音樂家看起來沒有生病的樣子，遇到問題侃侃而談，絲毫沒有病態。而在音樂會現場，該名音樂家技巧豐富，音樂會相當成功。

請繼續往下閱讀...

不過團員回想起來，該名音樂家表演完之後，都有與指揮呂紹嘉以及首席吳庭毓、副首席鄧皓敦握手，最後安可曲則是跟該名音樂家與吳庭毓合作的二重奏，兩人有近距離排練，也讓不少樂迷粉絲擔心。

▼國家音樂廳。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

▲▼國家音樂廳。（圖／記者呂佳賢攝）

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，由於該名音樂家一進海關就有填入境健康證明書，上面也誠實明載咳嗽，但並沒有發燒等其他症狀。排練的過程就是偶有咳嗽，也有帶該名音樂家去醫院就診，但沒有符合需要進一步篩檢的狀況，這的確是讓樂團上下都緊張了一番。

郭玟岑表示，很感謝許多疾管局的專業醫師提供樂團很多寶貴意見，也都非常專業，其中有醫生還是NSO國家交響樂團之友，相信樂團會度過這次危機。

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▲▼國家音樂廳內部。（圖／記者呂佳賢攝）

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