超帥「北海道知事」防疫爆紅…妻子曝光了！　感謝她：沒辦婚禮還出去找工作

圖文／鏡週刊

38歲的日本最年輕北海道知事鈴木直道，因為與日本中央政府不同、積極檢疫，雖然讓北海道的確診人數位居全國第一，卻讓民眾非常安心，又比安倍政府更早宣布公立中小學應至少停課1週，鈴木直道並霸氣喊話「政治判斷的結果我會負責」，相較起慢半拍的日本中央政府，鈴木直道積極又果決的姿態讓他在日本爆紅，不少網友也驚訝口罩下的鈴木直道依然帥氣，過去他和妻子共同受訪的畫面也被翻出。

根據報導，38歲的鈴木直道出身琦玉縣，他不是日本所熟悉的政二代，甚至因為高中時父母離婚、家境不好，高中畢業沒有繼續升學，先參加東京公務員考試並順利錄取，19歲時他再考進法政大學夜間部法律系，專攻地方自治，4年後順利畢業。

2008年，他從東京福祉保健科被調派前往協助財政破產的北海道夕張市，主要負責醫療保險業務，他也主動推動結合地方特色的觀光活動，30歲時以無黨籍身分當選日本最年輕夕張市長，38歲再當選北海道知事，成為日本47個都道府縣最年輕的知事。鈴木過往的醫療業務相關經驗，也被視作他此次不同於慢半拍的日本中央政府，面對疫情積極謹慎的原因之一。

鈴木直道的家庭生活也被日本大眾關注，他2011就和在東京交往6年的女友玉置麻奈美結婚，在擔任夕張市長期間，為了幫助破產的夕張市，鈴木直道主動提出捐出7成薪水和退休金，成為日本最低薪水的首長，鈴木曾受訪表示，感謝妻子陪著他一起負債累累，沒有多餘的錢可以舉辦婚禮，妻子還主動出去找工作，希望可以減輕他的負擔。



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