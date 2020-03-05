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新北女力發威！全國高中金手獎金牌游基綺　陳彩娟踏穩奧運路

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▲ 新北女力發威！全國高中金手獎金牌游基綺，陳彩娟踏穩奧運路。（影片來自：YouTube／我的新北市）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局2019年首度推出「新北女力」系列影片，廣邀不同領域的30位優秀新北女性，透過她們的個人經歷和生活體驗，讓大家看見女性熾盛的多元動能，而這30位女力仍持續發揮動能，在自身的崗位上貢獻社會，值國際婦女節前夕，更凸顯她們不凡的成就與價值。

另外，全國女子七項全能冠軍陳彩娟，過去受限於經濟狀況，只能以一雙破舊球鞋硬撐需要六種專用鞋的七項全能比賽，因努力不懈，屢創佳績，除母校新北明德高中持續協助外，2019年開始獲得專業運動品牌臺灣亞瑟士及薛長興企業集團的贊助，解決她身為運動員最基本的裝備、交通、食品營養等問題。現在的陳彩娟專注於2020年5月份亞洲青年田徑錦標賽的金牌目標，並預約2022年杭州亞洲運動會門票，更期待穩健地跑向2024年巴黎奧運。

▲ 新北女力發威！瑞莎體操隊獲一金三銅 陳彩娟踏穩奧運路。（圖／新北市新聞局提供）

 ▲ 新北女力發威！全中運女子七項金牌陳彩娟（右1）參加2020年新北市元旦升旗。

曾獲全國高中金手獎金牌、新北技職的冠軍女兒游基綺，目前就讀於台灣科技大學工商業設計系，接受新北市農業局的邀請，為2019年「農金楷模」表揚活動，設計獎牌與獎座，游基綺以她在新北就學期間，掌握對新北的熟捻，並發揮敏銳的觀察力，以新北市的特色農作物、山脈為意象，運用柔和線條，設計出質樸而溫暖的作品，呈現獨樹一格的女力樣貌。

▲ 新北女力發威！瑞莎體操隊獲一金三銅 陳彩娟踏穩奧運路。（圖／新北市新聞局提供）

▲ 新北女力發威！黃鐘瑩（右4）協助汐止青山國中小參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級。

另一位深耕新北市的女力，黃鐘瑩，放棄香港新創圈的高薪，回到深坑家鄉推動程式教育，2019年底獲汐止青山國中小校長力邀，協助學校規劃創新教案，參加「2020 新北創新教育加速器」計畫，榮獲旗艦級，目前正輔導學校建立一個多元教案的共享、共作的線上平台，讓學校老師可以發展出跨領域特色課程，並能讓孩子有更多課程選擇。

新聞局長蔣志薇表示，第一屆新北女力們除不斷在各自領域裡發光發熱外，她們的專業凸顯出新北市產業人才的豐沛與創新，已成為新北市優質的人才資料庫，市府各部門或民間團體都可借重專才合作，新聞局也將持續挖掘更多優秀的新北女力，支持她們在專業領域裡追求夢想、勇於挑戰。

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