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「驚蟄」3縣市防大雨！北台濕冷探11.8℃　未來7天氣候「一日一變」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到冷氣團、華南雲雨區東移影響，氣象局針對北北基地區發佈大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的「驚蟄」，根據傳統每到了這時天氣轉暖，大地春雷，而「驚蟄」即上天以打雷方式驚醒蟄居動物的冬眠。今(5)日受到冷氣團、華南雲雨區東移影響，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，氣象局也針對北北基地區發佈大雨特報。今晨平地最低溫出現在桃園楊梅茶改場自動測站，在清晨4點53分出現11.8度低溫。中央氣象局預報員李孟軒表示，雨勢主要在今天，明天清晨後冷氣團也會減弱，以目前資料來看，週末會是穩定好天氣。

李孟軒表示，今(5)日至明(6)日清晨大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚天氣亦冷；北部、東北部、東部及澎湖、金門、馬祖地區有短暫雨，中部地區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

請繼續往下閱讀...

週五白天起東北季風逐漸減弱，至下週一(9日)無特別天氣系統影響，天氣較穩定，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣；氣溫方面有回升趨勢，各地清晨低溫約17-20度，白天高溫普遍在25度以上，中南部地區甚至可達28-30度，中南部地區日夜溫差較大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲吳德榮表示，未來一週「乍暖還寒」。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(5)日中部以北、東半部有雨，南部亦有局部短暫雨；北台灣整天「濕冷」；其他地區的氣溫亦下降，中部微冷、南部偏涼；都要注意保暖。今日氣溫：北部12至16度、中部13至18度、南部15至24度、東部13至23度。明(6)日天氣好轉，東半部有局部短暫降雨的機率；清晨氣溫仍低，白天起氣溫回升。

週六(7日)各地晴時多雲，白天微熱。週(8)日微弱鋒面從北部海面掠過；北台灣雲量略增、迎風面降雨機率提高，白天高溫略降，影響輕微；對其他地區無影響。下週一(9日)各地晴時多雲，白天微熱。下週二(10日)另一鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部亦有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部偏涼。下週三(11日) 天氣逐漸好轉，氣溫漸升，局部地區偶有零星短暫降雨的機率。

吳德榮表示，未來一週「乍暖還寒」，尤其週六(7日)至下週三(11日)，幾乎是一日一變；由於皆屬短週期的波動，模擬模式雖會不斷調整，但對北台灣「晴、雨、冷、暖」交替頻繁的特性，並不會有多大的改變，要多注意天氣的變化。

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