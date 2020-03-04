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今高溫降7度！入夜水氣更多「連下2天降雨熱區曝」　最濕冷時間揭曉

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／資料照）

▲今起變天，民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

變天了，入夜雨區擴大！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（4日）受到東北季風影響，除南部平地之外，其他地區都有降雨機率，且晚間起加上華南雲雨區東移，到周四上午是水氣最多時；今晚到周四清晨也是冷空氣影響最明顯的時間，預估北部低溫約14、15度；而周四、周五高山也可能下雪。

陸上強風特報：

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基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象局今晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部、東北部有些短暫雨，花蓮、台東和中南部山區降雨比較局部，白天除了中部和南部平地雨比較少，其他地區都有降雨機率；今北部降溫明顯，和3日相比高溫下降5度，只有19到21度，其他地區仍有25到30度。氣象局觀測，台北市3日高溫26度，今估僅19度，降幅高達7度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，今晚起華南雲雨區東移，全台水氣更多，到周四上午是降雨最明顯時，僅南部平地不太會有雨；今晚到周四清晨也是這波冷空氣最冷時，預估北部低溫14、15度、宜蘭15度，其他地區17到19度。

陳伊秀指出，周四、周五高山有機會下雪，其中玉山水氣加上溫度配合有機會；而合歡山就要碰碰運氣，雖水氣層比玉山厚，但目前預報低溫約3度，如果溫度更低才有可能。

陳伊秀說，這波東北季風周五白天起減弱，吹回偏東風甚至偏南風，到下周一天氣比較穩定，僅東半部和各地山區有零星降雨；下周二新一波東北季風和鋒面影響，水氣比這波多一些，預報全台有雨，但不是下很多，還是以中部以北和東半部為主，至於冷空氣強度和這波差不多。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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