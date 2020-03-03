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更強冷空氣明起濕冷3天！「降雨熱區」曝　最冷12°C、高山可能下雪

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三起變天，濕冷到周五清晨，最低溫12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

下波變天時候要到了！氣象局指出，周三（4）日東北季風再增強，幾乎全台有雨，主要降雨熱區為北部、東北部及中部山區。其中，周四至周五清晨最冷，中部以北、近山區平地低溫僅12-13度，北部地區也僅14度，在這期間3000公尺以上高山有下雪機會。

氣象預報員李孟軒表示，明天東北季風再增強，一路影響到6日清晨，降雨範圍更廣，除北部、東半部之外，中部、南部山區也有局部短暫雨。另外，再加上華南雲雨區影響，5日至6日清晨幾乎全台有雨，主要降雨熱區為北部、東北部、中部山區，會有明顯雨勢。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風明午後起增強，除北部、東半部之外，中部、南部山區也陸續會有局部短暫雨。（圖／中央氣象局）

溫度方面，5日整天偏冷，北部白天高溫僅16-17度，中部22度；這波最冷時後落在5至6日清晨，北部低溫14度、中部16度、南部18度、東部17度，其中，中部以北近山區平地會再低1~2度，僅12-13度。

氣象局也預報，在東北季風影響期間，3000公尺以上高山有降雪機率，玉山從明天到6日清晨都有可能，合歡山在溫度、水氣配合下也有下雪機會。

▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲東北季風增強，再加上華南雲雨區影響，5日至6日清晨幾乎全台有雨。（圖／記者林敬旻攝）

6日白天之後，東北季風減弱，降雨開始減少，北部高溫可回升至27度，中南部更上看到28-31度。好天氣將持續至下周一（9日），僅東半部地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，下一波變化將出現在10日，屆時有另一波東北季風增強、鋒面通過，迎風面北部、東北部有降雨，其他地區為多雲到晴。

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