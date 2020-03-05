維持年出口量70％　陸商務部：口罩仍存較大供應缺口

▲大陸商務部表示，未曾宣布限制口罩出口。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

為避免新冠肺炎傳染，口罩成為各國民眾瘋搶的「防疫物資」，使得口罩生產面臨極大的壓力。大陸新冠肺炎疫情嚴峻，多數城市已陸續復工復產，口罩需求量大增，仍供不應求，對此，商務部外貿司司長李興乾表示，儘管中國口罩產能產量快速提升，供需狀況有較大改善，口罩需求仍處於高位，存在較大供應缺口。

《新京報》報導，李興乾表示，中國是全球口罩生產大國，一直為世界各國提供醫用和民用口罩出口服務，每年出口數量穩定在生產規模的70%以上。口罩屬於自由貿易產品，中國政府未設置任何貿易管制措施。

▲四川製衣工廠轉型生產口罩。（圖／翻攝中新網）

外媒報導指出，中國因新冠肺炎疫情，禁止出口醫用口罩及生產所需的原材料，令其他國家和地區面臨口罩短缺。對此，李興乾提到，商務部自疫情發生後，從未發佈過有關口罩及其生產原材料出口的禁令，前一階段疫情防控工作中，不少國家伸出援手，「我們願意在克服自身困難的同時，在口罩等醫療防護物資方面給予有關國家力所能及的援助，支持各國抗擊疫情。」

▲蘇州汽車模具研發人員驗收口罩生產機。（圖／翻攝中新網）

據悉，大陸除維持口罩出口，也推出政策鼓勵企業轉型生產醫療防護物資，不少工廠因此轉型生產口罩。包括富士康、夏普電視工廠在內的企業都紛紛拉出口罩生產線，仍然供不應求。

自從新冠肺炎在全球爆發疫情，泰國、南韓、法國、俄羅斯及德國先後宣布禁止醫療用品及口罩出口，台灣則是從1月24日便管制口罩出口，隨疫情升溫，管制時間從原先的1個月延長至4月底，政府徵用口罩的政策也同步延長至4月底。

