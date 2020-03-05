1個月治癒超1000病患！火神山醫院至今零感染…武漢已出現「床等人」

▲火神山醫院一個月治癒超千人病患。（圖／翻攝央視）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情不斷擴散，湖北省武漢市1個月前火速興建了火神山、雷神山醫院，是否因此控制住疫情，也一直讓外界相當關注。據《中國軍網》報導，經過火神山醫院醫護人員的科學救治和精心護理，3月5日14時許又有88名確診患者治癒出院。至此，該醫院已累計治癒新冠肺炎確診患者1009人。

5日，距離2月4日火神山醫院收治首批患者，剛剛過去1個月。這批患者治癒出院後，火神山醫院對空出來的病房和床位進行打掃、清理、消毒，更換潔淨的床單被褥，著手收治下一批病例，計畫於23時前完成當日的收治工作。

此前，雷神山醫院院長王行環表示，雷神山醫院20日開放，共有32個病區、1500張床位，用來收治新冠肺炎患者，不過開院至今，仍有數百張床位沒有收滿，明顯出現「床等人」的現象。

▲火神山醫院收治新冠肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

此外，據《人民日報》報導，除了雷神山醫院以外，中南醫院、武漢市第七醫院的隔離病房也連日出現「床位數量大於病人數量」的情況，發燒門診病例也天天下降。

大陸中央軍委後勤保障部衛生局長陳景元曾在國務院聯防聯控機制記者會上表示，解放軍在1月24日派遣首批450名醫護人員抵達武漢協助，並在2月2日再加派950人支援，且2月13日又派2600人到湖北增援，共有4千名軍隊醫護前往疫區，馳援火神山等接收重症患者的醫院，且至今仍保持零感染的紀錄。