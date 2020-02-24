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物流也嚴選！東森購物首屆績優站所服務獎　新竹物流包辦前3

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東森購物第一屆績優站所服務獎 新竹物流勇奪前3（圖／東森購物提供）

▲東森購物第一屆績優站所服務獎24日頒獎，新竹物流勇奪前3，東森購物董事長王令麟（中）親自頒獎予新竹貨運沙鹿所徐蒼興所長（右2）、員林所陳佑任所長（右1）與田中所徐安廷所長（左1）。新竹物流營運長李正義（左2）更特別出席頒獎典禮，與東森購物共同從「心」出發，貫徹「東森嚴選」的精神。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物與合作夥伴共同舉辦「績優站所服務獎」評選活動，24日舉行第一屆績優站所服務獎頒獎典禮，分別由新竹物流沙鹿所、員林所與田中所，以連續3個月「滿分」的好成績包辦前3名。東森購物董事長王令麟表示，物流是虛擬通路零售的最後一哩路，更是不可或缺的合作夥伴，透過東森購物與新竹物流兩大品牌聯手從「心」出發，共同貫徹「東森嚴選」的精神，讓消費者從下單到收貨都能有愉悅舒適的體驗。

東森購物始終堅持「東森嚴選」的核心理念，秉持著顧客至上、以客為尊的品牌精神，將對消費者的尊重與關懷落實於企業文化中，自2019年起與旗下配合2大物流業者、共130個物流站所，以每年作業量體最大的第4季作為考核區間，通過「配達率」、「客訴率」與「收貨率」3大指標進行評選，顯見東森購物與合作夥伴對於品質與顧客滿意度的堅持。

本次首屆由新竹物流沙鹿所、員林所與田中所「連續3個月、3項指標滿分」拔得頭籌包辦前3，新竹物流營運長李正義對於三處站所囊括前3也感到與有榮焉。新竹物流不斷強化一線員工面對廠商、消費者的服務精神，與東森購物始終堅持「以客為尊」的品牌精神不謀而合，王令麟更親自頒發獎座與「東森自然美男士護膚保養套組」予新竹物流沙鹿所、員林所與田中所代表，感謝物流士們每日不畏風吹日曬的配送，更期待透過「績優站所服務獎」的舉辦，激勵其他合作夥伴，與東森購物共同貫徹以客為尊的精神。

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持。有別於其他電商，東森購物與合作廠商每年投入在品質檢驗的費用往往高達千萬元，每年檢驗商品件數超過27萬件，而東森的線上專業品保技術人員，大多具有10～15年以上資深品保專業資歷，並持有品質技術師證照（CQT），務求達到對於「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。

東森購物始終貫徹6大指標，包含「商品嚴選」、「品管嚴選」、「銷售平台嚴選」、「系統嚴選」、「服務嚴選」與「物流嚴選」絲毫不馬虎，每一流程秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者從下單到收貨都能享有最愉悅舒適的購物體驗。

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