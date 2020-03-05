IKEA三斗櫃爆「安全隱患」　陸緊急召回9萬件...這款台灣特價中

▲上海市監管局要求宜家（中國）召回編號30355730的白色三斗櫃，正在台灣官網特價販售中。（圖／截圖自IKEA台灣官網）

記者陳政錄／綜合報導

購買宜家家居（IKEA）產品，請確實按照說明書安裝！據「上海發布」5日公告訊息，宜家（中國）投資有限公司近15年內販售的5款庫倫（KULLEN）三斗櫃，存在可能傾倒的安全隱患，因此經上海市監管局通知，IKEA正在展開缺陷產品召回、持續結構改進的工作，涉及數量達90,335件。

「上海發布」為上海市政府新聞辦公室的官方微博、微信公眾號名稱，於稍早轉發上海市監管局訊息，表示宜家（中國）自即日起，召回2005年4月至2020年3月期間，在大陸市場銷售型號為30355730、40158098、60093058、60309242、80163757的庫倫三斗抽屜櫃。

▲上海發布公告。（圖／取自上海發布公眾號）

值得注意的是，在召回理由上該公告稱，係因如果該產品不按照產品安裝說明書，使用產品所附帶的上牆件，將抽屜櫃正確上牆固定，在特殊情況下，「抽屜櫃理論上存在傾倒的可能性，存在安全隱患。」

有網友就在公告下方留言，「說明書都強調了要固定，不固定是用戶自己的鍋」、「好認真阿！」、「這才是負責任的企業態度」，為IKEA緩頰，感嘆用戶不依照規定安裝，企業還要自己承擔；但也有人說，「我在宜家只買吃的和毛絨玩具」、「又是你，宜家」，認為宜家家具品質還有加強空間。

目前，宜家（中國）已經在大陸的官方網站公開通知，為客戶提供4種召回方式，一是前往宜家商場免費領取上牆件；二是預約免費郵寄上牆件；三是預約免費上門安裝上牆件服務；四是按照宜家相關政策進行退貨，以消除對消費者安全產生的隱患。

在上海市監管局訊息發布後，《ETtoday新聞雲》同步查看IKEA台灣官網，發現型號30355730的白色三斗櫃，正在網路上特價銷售中，網站顯示所剩庫存37件，已有153人購買此商品。但在台灣的網頁版使用說明書上，內容均有標明安裝時要固定於牆體，並示警消費者應避免錯放重物位置，防止櫃子傾倒。

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