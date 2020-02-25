男大生秀「4科15級分」簡訊…心情超複雜！嘆題目太簡單：我爛爛的還滿級

▲大學學測成績24日公布。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

大學學測成績今（24日）公布，其中數學頂標為14級分，和去年相比，滿級分的人數從7782人增加至14489人，大考中心也坦承鑑別度有問題。一名中國醫藥大學的男網友就貼出自己的學測成績，有4科都是15級分，認為今年的題目都出的太簡單，「我爛爛的在學考（測）都能低空摸到滿級，心情有點複雜。」

這位網友在Dcard貼文「學測放榜」，文中對今年的學測提出質疑，「今年是不是學測五標又都要創新高了？一堆高分群擠在醫牙再篩掉一半以上倒霉的」，直呼近年題目出得太簡單，學測又採級分制，認為考試的意義不知道在哪，「這樣好像沒什麼鑑別度……搞到後來都要靠二階段，團體演戲大賽決定上榜與否。」大嘆自己成績爛爛的，都能低空摸到滿級，心情有點複雜。

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看到貼文後，其他人也紛紛留言熱論，「數學前標比我當年前標還高四級啊！好扯喔」、「數學頂標10~11的榮景不在了嗎」、「我覺得主要還是考卷問題吧……數學學測我覺得叫一個穩定會考模考A以上的國三生來寫都能80甚至85以上」、「學測數學再簡單下去，理工會收到一堆記憶力好但不適合的人」、「大家都60級分，只看備審。」

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▲原PO4科都是滿級分。（圖／翻攝自Dcard）

還有網友表示，「我弟是今年考生才特別關注今年的考題，真的是越出越簡單，標重疊也太扯，這樣是要中間的人怎麼活……沒有鑑別度的考題到底意義何在」、「我高中同學，醫學系的都有去重考ㄏㄏ，幾乎都60」、「我也60，但我只是無聊考考而已，我身邊超多朋友跟我一起去考，最差的都有58，所以今年真的太簡單。」

不過也有人認為，「學測本來就只是作為基本測驗的考試，篩選學生是大學教授該做的，不然安排面試筆試的意義在哪」、「我不同意這樣的說法，學測的本來目的只是選出可以有足夠基本能力應付上大學，如果持續要大考中心用所謂的『鑑別度』來篩選考生，只是會讓教育持續失常化，並且篩選學生程度，本來應該是『各大學』需要做的工作，卻把工作全都推到大考中心頭上，本來就本末倒置。」

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