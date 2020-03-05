血漿療法最新方案公佈！捐贈者「至少滿足6條件」：發病不少於3周

▲「血漿療法」被認為是醫治新冠肺炎的方法之一。（示意圖／路透）



記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎「血漿療法」討論熱烈，根據最新版的治療方案，捐獻血漿者具有中和作用抗體的時間，但應同時至少滿足6大條件，包括距首發症狀時間不少於3週；男性體重不低於50公斤、女性不低於45公斤；無經血傳播疾病史；符合最新版新冠肺炎診療方案中解除隔離和出院標準等。

大陸國家衛健委今（5）日發佈了《新冠肺炎康復者恢復期血漿臨床治療方案（試行第二版）》，在「捐獻血漿者招募部分」，提出應當同時符合以下條件，分別為：

1.距首發症狀時間不少於3週。

2.符合最新版新冠肺炎診療方案中解除隔離和出院標準。

3.年齡應當滿18歲，原則上不超過55歲。

4.男性體重不低於50公斤、女性不低於45公斤。

5.無經血傳播疾病史。

6.經臨床醫師綜合患者治療等有關情況評估可以捐獻血漿者。

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（圖／路透）

另外在臨床應用指南部分提到，康復者血漿主要用於病情進展較快、重症、危重症新冠肺炎患者，原則上病程不超過3週；新冠病毒核酸檢測陽性或臨床專家判定患者存在病毒血症，在病情急性進展期應當儘早使用。

不宜使用的情形包括危重症終末期，多器官功能衰竭無法逆轉的；非中和新冠病毒目的的治療；臨床醫生綜合評估認為存在其他不宜輸注情形的。

什麼是血漿療法？華中科技大學附屬協和醫院血液科教授梅恒指出，血漿療法的原理主要是利用康復者血漿中，針對新冠病毒的特異性抗體，可以迅速識別並捕捉病毒，啟動體內的補體系統清除病毒。

他接著指出，康復者血漿療法是人類防治傳染病的重要方法，特別是在既沒有疫苗又沒有特效藥的病毒性疾病的時候使用，包括猩紅熱、黃熱病、禽流感等，2015年非洲伊波拉病毒（Ebola）爆發的時候，世界衛生組織曾推薦使用；在2003年SARS時，國內外也有許多成功運用的報導。