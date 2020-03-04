新冠被叫「中國病毒」　陸外交部：想讓中國「背黑鍋」別有用心！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人趙立堅4日表示，有媒體稱新冠病毒為「中國病毒」，是極不負責任的舉動，中國對此堅決反對，「企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。」他還引述大陸抗疫專家鍾南山的話指出，「疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。」

▼醫護人員搬運確診患者。（圖／路透社）



趙立堅在例行記者會上提到，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論，世界衛生組織多次表示，新冠病毒是全球現象，源頭尚不確定，此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的污名化語言，「世衛組織將新冠病毒命名為COVID-19的原因，就是該名稱不同任何地區和國家相聯繫。」

趙立堅也引述中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山的話指出，「疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。」

趙立堅表示，要共同反對「信息病毒」「政治病毒」，個別媒體在沒有任何事實依據的情況下，妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

趙立堅強調，新冠肺炎疫情是世界各國面臨的共同挑戰，國際社會同心協力、攜手應對才是人間正道，共同抵制謠言偏見是應有之義，「疫情面前，我們需要的是科學、理性、合作，用科學戰勝愚昧，用合作抵制偏見。」