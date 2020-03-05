稻江學院攜手社區防疫大作戰　每周三免費提供「次氯酸水消毒液」

▲ 稻江學院首創與社區協力防疫大作戰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新冠病毒-肺炎疫情持續延燒，市面上消毒酒精採購有限，位於嘉義的稻江科技暨管理學院為了協助社區防疫，從3月4日起到27日，每週三分別免費提供太保市、朴子市公所、敏道家園以及安仁家園等社服機構等各20公升「次氯酸水消毒液」（濃度為2,000ppm）再予統籌調製（稀釋濃度為200 ppm、100 ppm或50 ppm）後分配運用，以利社區防疫工作。此項服務於3月27日後再視疫情調整。



稻江代理校長洪大安表示，開學前教職員工就已經動員做好防疫整備，包括校園環境消毒作業、防疫物資整補（額、耳溫槍、口罩、次氯酸水消毒液等），並要求填寫健康關懷問卷以及電話關懷約詢；開學後所有人員進校都需刷卡登記、量測體溫並做防疫宣導等，全力守護師生健康。

▲ 稻江學院首創與社區協力防疫大作戰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於學校和社區民眾的接觸頻繁，同時善盡大學社會責任，除了致贈上述單位與社福機構外，洪校長也指示要主動積極協助社區民眾的防疫工作。因此每週一至五的上午9至11時於校門口（嘉義縣朴子市學府路二段51號）設置發放處免費提供200公升次氯酸水（發完為止）。因此該校歡迎有需要的里民攜帶不透光瓶子前往裝盛，每人每次最多領2公升；此外配合各里長服務的需求亦可前往提領20公升，以利統籌分發里民，共同協力完成防疫工作，打贏這場防疫大作戰。

▲ 稻江學院提供給民眾次氯酸水消毒液。（圖／記者翁伊森翻攝）

稻江表示，所提供給民眾的「次氯酸水消毒液」已稀釋濃度為200ppm。「次氯酸水」的原料是水和食鹽電解而成，使用後不但不會對環境造成傷害，消毒效果不亞於酒精，因此社區里民攜回後可依作業用途加水稀釋濃度為100 ppm或50 ppm後，可用於環境消毒、蔬果和餐具清潔與手部清潔，如此對防疫消毒很有幫助。由於「次氯酸水」中的消毒物質會隨時間氧化逸散，不耐久存，因此要攜帶不透光瓶子裝存，並放置在陰暗處，限在一週內用完，切勿囤積以免降低消毒效果。