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長榮證實載過58歲確診男飛澳洲！航班今晚空機返台　空服員「隔離搭機」

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▲▼澳洲58歲確診男，3/3搭長榮航空從台灣飛布里斯本。（圖／翻攝自SA Health臉書粉專）

▲澳洲58歲確診男，3/3搭長榮航空從台灣飛布里斯本。（圖／翻攝自SA Health臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

南澳洲衛生署臉書專頁「SA Health」今（5）日公布當地新增新冠病毒（COVlD-19）確診者相關資訊，其中一名58歲男病患，3月3日搭乘長榮航空BR315班次，從台灣飛抵布里斯本。根據駐布里斯本台北經濟文化辦事處查證，該名男子為外籍人士，並非我國籍。長榮航空稍早證實，搭載過該名旅客，該航班將空機返台，旅客全數轉搭其他航空，空服組員也將加大隔離空間、全程配戴口罩返台。

依澳洲官方衛生單位公布，一位旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本，被確診為新冠肺炎確診病例。對此，長榮航空表示，當班之空服員原規劃值勤今（5）日BR316布里斯本-台北航班，本航班將空機飛渡返台，旅客全數轉搭其他航空公司，空服組員不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩之方式搭機返台。

請繼續往下閱讀...

根據航班資訊，BR316訂於今晚10點35分從布里斯本起飛，預計在6日清晨5點15分返抵台灣桃園機場。長榮表示，與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離；另外，每一航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理。

後續會配合中央流行疫情指揮中心以及澳洲相關衛生單位，提供旅客名單與相關資料，以利後續追蹤管制；該名旅客搭機之相關細節，公司依傳染病防治法不便透露。

▲德國航空安全資料中心今（22）日公佈2020年全球最安全航空公司排名，長榮航空的飛安名列全球第九名。（圖／長榮航空提供）

▲對於澳洲有確診個案從台灣移入，指揮中心回應，還在了解個案身分，是否為轉機旅客。（圖／長榮航空提供）

對此個案狀況，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥回應，我方已經透過國際衛生條例（IHR）窗口與澳洲聯繫，希望瞭解個案身份是否台灣籍、是否為轉機等資訊，目前尚未接獲澳洲方面回覆，有進一步消息會與外界公布。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處提醒，請搭乘3/3 長榮航空 BR315及有維京航空VA1394 從布里斯本到阿德雷德的旅客注意，如有身體不適的狀況請戴上口罩立即就醫，並告知醫療單位您係搭乘該航班的旅客以便相關追蹤並作相關防護措施。

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