不管輕症or重症！新冠患者都存在「肝功能異常」...《柳葉刀》揭原因

▲新冠肺炎疫情仍在持續。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎除了損害肺部外，最新研究顯示，也有傷及其他器官。權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，或稱刺胳針）4日發表文章，中國科學院院士王福生團隊指出，不論是輕症還是重症患者，都存在一定比例的肝功能異常情況。

該篇名為《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》的文章，是王福生團隊結合大量的新冠肺炎病例報告，討論了患者的肝臟功能受新冠病毒感染的情況。他們發現不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中，都存在一定比例的肝臟功能異常。

文內寫道，目前為止，至少有7個相對大規模的病例研究報告顯示，不同程度的新冠肺炎患者，部分出現肝基礎疾病、肝酵素偏高，甚至出現肝功能異常機會較高。

▲新冠肺炎遺體解剖顯示，死者肺部損傷明顯，肉眼觀呈斑片狀，觸感質韌。（示意圖／路透）

此外，一項大樣本隊列研究報告1099名新冠肺炎患者，其中重症患者的轉氨酶水準也高於非重症患者。在另一項研究中，8名亞臨床期新冠肺炎患者（即臨床癥狀出現之前），AST升高的發生率明顯低於診斷明顯的臨床期患者。因此，嚴重新冠肺炎患者的肝損傷較輕症患者更為普遍。

▲新冠肺炎病毒可傷肝。（示意圖／路透社）

王福生團隊認為，新冠病毒感染者肝損害的直接原因，可能是病毒感染了肝臟細胞，也可能是藥物的肝臟毒性所致，這解釋了不同隊列研究中肝臟損傷的發生率存在的較大差異。此外，免疫介導的炎症，如細胞因數風暴和肺炎相關的缺氧，也可能導致危重患者的肝損傷，甚至發展成肝衰竭。

因此，王福生團隊指出，輕症患者的肝損傷通常是可逆的，無需任何特殊治療即可自愈，建議當出現嚴重的肝損傷時，需給予病人服用保肝藥物。