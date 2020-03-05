　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不管輕症or重症！新冠患者都存在「肝功能異常」...《柳葉刀》揭原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情仍在持續。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎除了損害肺部外，最新研究顯示，也有傷及其他器官。權威醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet，或稱刺胳針）4日發表文章，中國科學院院士王福生團隊指出，不論是輕症還是重症患者，都存在一定比例的肝功能異常情況。

該篇名為《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》的文章，是王福生團隊結合大量的新冠肺炎病例報告，討論了患者的肝臟功能受新冠病毒感染的情況。他們發現不管是在新冠肺炎輕症還是重症患者中，都存在一定比例的肝臟功能異常。

文內寫道，目前為止，至少有7個相對大規模的病例研究報告顯示，不同程度的新冠肺炎患者，部分出現肝基礎疾病、肝酵素偏高，甚至出現肝功能異常機會較高。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎遺體解剖顯示，死者肺部損傷明顯，肉眼觀呈斑片狀，觸感質韌。（示意圖／路透）

此外，一項大樣本隊列研究報告1099名新冠肺炎患者，其中重症患者的轉氨酶水準也高於非重症患者。在另一項研究中，8名亞臨床期新冠肺炎患者（即臨床癥狀出現之前），AST升高的發生率明顯低於診斷明顯的臨床期患者。因此，嚴重新冠肺炎患者的肝損傷較輕症患者更為普遍。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲新冠肺炎病毒可傷肝。（示意圖／路透社）

王福生團隊認為，新冠病毒感染者肝損害的直接原因，可能是病毒感染了肝臟細胞，也可能是藥物的肝臟毒性所致，這解釋了不同隊列研究中肝臟損傷的發生率存在的較大差異。此外，免疫介導的炎症，如細胞因數風暴和肺炎相關的缺氧，也可能導致危重患者的肝損傷，甚至發展成肝衰竭。

因此，王福生團隊指出，輕症患者的肝損傷通常是可逆的，無需任何特殊治療即可自愈，建議當出現嚴重的肝損傷時，需給予病人服用保肝藥物。

ET快訊
街頭突襲蔡阿嘎！黑衣男犯案動機曝光「被嗆不爽」
確定了！3/9起中、韓旅客入境日本　全部強制隔離14天
攻擊蔡阿嘎夫婦「2嫌身分曝光」！犯案前曾勘查地形
大型集會還能辦嗎？指揮中心公布「關鍵六指標」評估取消或延期
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

已掌握陸網軍攻台證據　邱垂正：國台辦回應「編織謊言」不攻自破

美眾院通過「台北法案」　國台辦：民進黨挟洋自重、加劇兩岸動盪

中共黨媒又批「蔡政府說謊」　超認真看「陳時中記者會」詳列時間點

每張餐桌只能坐1人　北京疾控專家建議：少交流、專心吃飯

不管輕症or重症！新冠患者都存在「肝功能異常」...《柳葉刀》揭原因

吃貨放心了！農業農村部：牛蛙、鱉等可食用　飛蝗入侵機率低

維持年出口量70％　陸商務部：口罩仍存較大供應缺口

1個月治癒超1000病患！火神山醫院至今零感染…武漢已出現「床等人」

日本擬修改入境簽證措施　日媒：暫停港澳韓免簽

打兒子被婆婆怒罵！人妻下秒崩潰拿起水果刀...朝「自己胸部」猛捅7下

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

已掌握陸網軍攻台證據　邱垂正：國台辦回應「編織謊言」不攻自破

美眾院通過「台北法案」　國台辦：民進黨挟洋自重、加劇兩岸動盪

中共黨媒又批「蔡政府說謊」　超認真看「陳時中記者會」詳列時間點

每張餐桌只能坐1人　北京疾控專家建議：少交流、專心吃飯

不管輕症or重症！新冠患者都存在「肝功能異常」...《柳葉刀》揭原因

吃貨放心了！農業農村部：牛蛙、鱉等可食用　飛蝗入侵機率低

維持年出口量70％　陸商務部：口罩仍存較大供應缺口

1個月治癒超1000病患！火神山醫院至今零感染…武漢已出現「床等人」

日本擬修改入境簽證措施　日媒：暫停港澳韓免簽

打兒子被婆婆怒罵！人妻下秒崩潰拿起水果刀...朝「自己胸部」猛捅7下

持鐵鎚狠K蔡阿嘎推二伯逃逸！　兇狠黑衣男臉書畫面曝光

快訊／街頭突襲蔡阿嘎！　黑衣男犯案動機曝：被嗆不爽

台南市重大工程廉政平臺啟動　黃偉哲：期待營造公開透明工程環境

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

交往1年就認定黃子佼　孟耿如「我會跟這個人結婚」

投資太陽能電廠...連個工地都沒有　吸金惡棍3度犯案2年騙逾2億

棒狀酒精感知器恐成汙染源！暫停全國酒測臨檢　地方警抓酒駕勤務持續

客人不上門！肺炎疫情延燒餐飲業　11家餐廳歇業停損

洩題助50消防特考生全上榜…警大博士教授認罪了！願用年薪120萬換緩刑

減肥＋抗癌！間歇性斷食法正夯...醫曝「3種人」少用：嚴重恐致命

12秒狠K畫面曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　2人險摔不忘護孕妻

大陸熱門新聞

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

新冠病毒「最終發展」曝光！

陸官宣疫苗研製突破！傳解放軍女少將親自打第一劑

北京醫院證實：新冠病毒會攻擊「中樞神經系統」

傳武漢男出院5天猝死　兩岸網友熱議

新冠肺炎爆發中國應道歉？新華社刊文回應

Bossini創辦人34歲孫女韓國隆胸死亡

世界首例！香港富婆愛犬「低程度感染」新冠

50歲女發熱就診第8次才測出…

用酒精噴壺給車消毒突爆炸　他右眼被縫20針

新冠被叫中國病毒　陸外交部：不背黑鍋！

飄出陣陣腐臭味！華南海鮮市場3天大消毒

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

超過200醫護人員院內感染！　醫生「揭露內部實情」

更多熱門

相關新聞

FB西亞圖辦公室出現確診案例

FB西亞圖辦公室出現確診案例

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，且從亞洲地區快速地襲向全球其他地區；而臉書（Facebook）位於西亞圖的辦公室近期也出現了新冠肺炎的確診案例，因而在本週三時緊急關閉辦公室，直到3/9前都將不開放。不過FB西亞圖辦公室也鼓勵員工，如果非必要進辦公室，可以在3月底前都不必進去。

陸官方：牛蛙、鱉可養殖食用

陸官方：牛蛙、鱉可養殖食用

維持年出口量70％ 陸商務部：口罩存較大供應缺口

維持年出口量70％ 陸商務部：口罩存較大供應缺口

火神山醫院1個月治癒新冠肺炎患者超1000人

火神山醫院1個月治癒新冠肺炎患者超1000人

楊文嘉：你是強盜國家？

楊文嘉：你是強盜國家？

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19肝功能異常

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

快訊／攻擊蔡阿嘎主嫌到案　警釐清動機中

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面