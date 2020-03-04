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居家檢疫趴趴走共開罰561萬　管碧玲爆：目前只收到15萬

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▲▼林東京到派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林東京到派出所報到。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者林銘翰／台北報導

新竹男子林東京上月27日因居家檢疫失聯，28日遭到新竹縣政府公告姓名協尋，事後自行到派出所報到，新竹縣衛生局也將對他開罰100萬元。民進黨立委管碧玲4日於立法院質詢時指出，截至3月2日政府共祭出發單開罰141人、罰金總計461萬，加上林東京的罰單為561萬，但目前僅收到8人的罰金共15萬元。

內政部長徐國勇、移民署長邱豐光、警政署長陳家欽、消防署長陳文龍、海巡署長陳國恩等人4日赴立法院內政委員會就「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」進行專題報告，並備質詢。

▲▼立法院內政委員會選舉召集委員 管碧玲 陳玉珍 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委管碧玲（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

管碧玲指出，截至3月2日實施居家檢疫的人數高達2萬9772人，居家隔離者為405人，自主健康管理的人更是不勝枚舉。徐國勇回應，2萬9772人是指已完成居家檢疫的人數，進行檢疫中的還有8000多人，因此總數應該為3萬5千多人。

管碧玲表示，這些具有感染風險卻又到處趴趴走的失聯者約有667人，但截至3月2日政府僅開罰141人、罰金為461萬，加上林東京的罰單總金額為561萬，但目前實質的繳納比例卻少之又少，總共才收到15萬元。

管碧玲說，警方辛苦將人找到，若政府開罰最後卻沒有效果，對警察的努力也是白費，且各縣市繳交期限有的開30天、有的為15天，當中差別非常大，質疑罰款如果可以長期呆帳不繳，「那麼它的效果非常有限」，呼籲全國統一建立一套SOP，討論該如何繳交追繳罰金。

徐國勇則認為，警察執勤非常辛苦，如果處罰但沒有結果就會繼續有失聯的狀況，警察就會繼續辛苦，希望法務部能夠馬上送行政執行。

徐國勇強調，目前失聯者已經全部都抓到了，只是還沒進行處罰，管碧玲則說，實施這些措施的目的不是要歧視居家檢疫者，而是要讓防疫措施能夠真正有效。

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