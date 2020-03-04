美軍坦承藥物「依賴中國供應」　已對國安造成潛在影響

▲美軍坦承，許多藥物與疫苗的供應來自中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

從武漢爆發的新冠肺炎（COVID19）導致中國各地許多工廠還無法完全復工，也造成世界各地許多物資的供應受到影響，美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）上將坦承，美軍藥物過度依賴中國供應，已經對軍隊甚至國安造成潛在影響。

根據《美國之音》報導，美國食品與藥品管理局（FDA）宣布因為中國相關廠家受新冠病毒疫情影響，美國市面上的一款藥品出現了供應短缺，另外，目前有20種藥品完全由中國供應。據估計，美國藥品市場中97%的抗生素來自中國。FDA一位前任高級官員說，新冠肺炎疫情可能導致更多款藥品出現供應短缺。

▲美軍藥物依賴中國供應，在發生武裝衝突時，將會損害戰力。（示意圖／PIXABAY）



眾議院軍事委員會成員之一的眾議員哈茨勒(Vicky Hartzler)指出，新冠肺炎疫情導致的藥品供應短缺表明美國正過度依賴從中國進口藥品，在大國競爭時代，美軍依賴中國的藥品供應，這將會實質損害美軍的戰力。

哈茨勒強調，美軍大多數部門直接從中國、或者透過藥物原料來自中國的美國藥商那裡購買疫苗、抗生素和其他藥物，「假如我們與中國發生衝突，中國可以利用這個情況來對付我們。他們可以扣壓我們的藥物必需品，也可能在藥物中加入惰性成分、或者加入有害物」。

麥利上將直言，美國需要整個國家體系一起行動，來解決藥物過度依賴中國的問題。

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