日本島津製作所研發新試劑　新冠病毒檢驗結果1小時可出爐

▲中國曾捐贈日本新冠肺炎檢測試劑。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本島津製作所在4日宣布，研發出一款試劑盒，可以在1小時內知道是否感染新冠肺炎，相比於主流的聚合酶連鎖反應（PCR）檢測快了5個小時，希望可以在3月底前開始提供，目標每月可以生產約5萬人份的試劑盒，因為疫情持續延燒中，希望可以盡快進入穩定生產的階段。

主流的PCR檢測是採取喉部裡的唾液、痰所含的病毒基因，並在專用儀器內複製特定DNA片段的核酸合成技術，可在短時間內讓病毒基因大量增加，以往檢驗結果約耗時6小時。

島津製作所成立於1875年，總部位於京都市，主要生廠的產品是分析測量儀器、工業設備、航空設備等，在台灣也設有分公司。

由島津製作所研發的新試劑盒其實也是PCR檢測的一種，只是省略的提取病毒基因的步驟，才讓檢驗結果出爐的時間大大縮短。島津研發負責人表示，在待檢的人增多的形勢下，有檢測公司提出希望能實現迅速檢測，「我們將為了能盡快商品化而努力。」

根據《新京報》報導，清華大學醫學院程京院士團隊、四川大學華西醫院、博奧生物集團有限公司也共同設計開發一款試劑，只要耗費1.5個小時，就可以一次檢驗6種呼吸道常見病毒，當中包括新冠病毒，只要應用到臨床上，就可快速鑑定新冠肺炎的疑似確診病患。