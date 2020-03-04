史上最大區段徵收案「桃機第三跑道」過環評初審　環團遺憾：會再提論據

▲環團針對桃園航空城第三跑道計劃召開記者會呼籲環評不要打假球。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

爭議超過10幾年，被認為是台灣史上範圍最大區段徵收案「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議，今（4日）在環保署通過初審。對於事前不停提出反對意見的環團表示，該案通過審查很遺憾，將在環評大會再提論據。

今會議正反兩方共15人登記發言，各表達支持、反對意見，審查2個多小時，閉門會議卻沒進行幾分鐘，在環委都表示沒意見下決議通過送大會。環境權保障基金會早在會前怒批，環評報告中，關於航空器碰撞沙崙油庫影響評估，以及大規模搬遷的影響評估至今仍然相當簡陋。要求環署應儘速召開第三跑道環評的社會影響評估專家會議，重作油庫公共安全及大規模搬遷的社會影響評估，不要屈從土地炒作以及相關部會大動員的壓力。

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結果出爐，該案環評通過專案小組審查，環境權保障基金會表示，對於本案環評未依《開發行為環境影響評估作業準則》第34、36條規定踐行完整的「社會影響評估」，疏於評估本案沙崙油庫爆炸與化學災害，及上萬居民搬遷之影響，也未釐清有多個開發行為未環評即徵收開發的適法性疑慮，甚感遺憾。未來將持續於環評大會提出論據。

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