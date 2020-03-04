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閉門會議不到5分鐘！「桃機第三跑道」環評初審火速通過送大會

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▲▼環保署召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議」。（圖／記者許展溢攝）

▲環署召開「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（4日）下午召開爭議超過10幾年的「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組第3次初審會議。桃機代理董事長林國顯、總經理林祥生坐鎮。環團批該案攸關人命、國家經濟。會議正反方15人登記發言，兩邊各持己見，有人說可提升國際競爭力，有人說9成居民支持。交通部盼各界力挺，環評委員最後決議送大會通過。

開發單位機場公司報告空氣汙染物增量分析跟環境保護對策，並強調汙染物增量有限，同時針對航空噪音監測計畫、中油油管沿線土水補充調查與地下水監測逐一說明。另外，居住區域遷移之具體溝通及整體規劃，機場公司強調，該計畫從102年至107年間，計召開60次專案小組會議、8次都市計畫委員會，受理人民陳情案件共2000餘件，具體溝通結果都將民眾意見納入。

請繼續往下閱讀...

桃園航空城地方促進會認為，桃園航空城具有國家戰略上的目標，環評並不是在審一個「新建的機場」，而是在審一個民國68年啟用自今41年的機場擴建跑道。當審一個新建的機場可以決定要不要做；但審一個當今台灣出入門戶的國際機場，老舊、擁擠、不堪負荷、急待提升服務水準的國際機場，怎能說不做就不做？政府透過區段徵收的方式，配合機場相關產業的發展與都市計畫規劃，提升國家競爭力外，當地居民超過9成以上都支持，環評審議應速審速決。

▲▼環團針對桃園航空城第三跑道計劃召開記者會呼籲環評不要打假球。（圖／記者許展溢攝）

▲環團針對桃園航空城第三跑道計劃召開記者會呼籲環評不要打假球。（圖／記者許展溢攝）

台灣人權促進會專員余宜家說，該計畫影響人口甚鉅，單就目前二階環評的桃園機場第三跑道及附近地區徵收範圍內包括住宅設籍戶數6190戶，約16,367人，徵收面積達2,599公頃，而航空城全區内至少有9149個家戶與3.9萬人，社會影響程度巨大，但第三跑道環評書件有諸多缺漏。

桃園市航空城發展協會理事長吳俊億表示，對國家重大建設不要吹毛求疵，窮追猛打，為反對而反對。桃園航空城地方促進會執行秘書許英漢說，全世界機場內均設有油庫，因飛機不加油，無法起飛，如同廚房內通常有瓦斯桶、瓦斯管線、電磁爐等才有辦法烹飪食物，只要透過規劃與管理就能達到安全。崙仔後旁居民呂學信表示，納入徵收的是崙仔後聚落，他們這些住戶當時沒表示意見，更不願被徵收，卻在都市計畫審議會後，一併被納入，實在很冤枉。

▲桃園航空城計劃正式邁入實質作業程序。（圖／記者楊熾興攝）

▲桃園航空城計劃。（圖／記者楊熾興攝）

交通部回應，會督責機關加強宣導執行，降低民眾疑慮，盼各界支持。民航局強調，花很多時間針對區段徵收溝通、協調，尤其宮廟部分花了3年。林國顯說，桃機每年客運量4800萬人次，預計2042年達8600萬人次，有了第三跑道可替代南北跑道，讓都市噪音等污染較少。桃園市副市長游建華表示，此案分機場園區，民航局處理，和附近地區，桃園市政府處理， 開發剛好連在一起，包括安置和社會影響等部分，市政府是雙重角色，都希望市民得到好處理。

環委簡連貴表示，開發案牽涉工廠和民眾搬遷，面向廣，從簡報相關安置計畫相當完備，但書面資料對於工廠安置意願不參加跟不表示意見，仍有很高比例達97％，建議此部分還是要有配套。有環委提，對社會影響部分，很需要做加強，要釐清民眾的需求跟意思。有環委認為，工廠搬遷先後順序問題應好好思考有無更好方式？有環委建議不管今天結論怎樣，桃機公司在這案子裡對社會影響的都要注意。

審查討論進行2個小後進入閉門會議，不到5分鐘，環委們就都表示沒意見，決議送大會通過，並接續討論相關事項。今天主要大家聚焦在「社會影響」、「區段徵收」層面，最後要求桃機5月底前回覆相關意見。

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