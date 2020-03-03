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神秘老外闖桃機跑道！沉默4個月突開口：耶穌基督是上帝…點頭認偷渡

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▲去年11月在桃園機場企圖攀登華航班機偷渡飛往帛琉偷A男，3日出庭時居然開口說中文「耶穌基督是上帝」，也點頭坦承偷渡。（圖／記者沈繼昌攝）

▲A男去年11月在桃園機場企圖攀登華航班機偷渡飛往帛琉，3日出庭時居然開口說中文「耶穌基督是上帝」，也點頭坦承偷渡。（圖／記者沈繼昌攝）
記者沈繼昌／桃園報導

去年11月闖入桃園機場滑行道企圖攀登華航CI-28飛往帛琉班機機輪外籍男子，被航警人員逮捕後始終拒絕開口，桃園地院3日開庭時，法官訊問後A男以中文說「耶穌基督是上帝」等語，雖與案件無關，對於案情部分，則點頭坦承，法官依違反入出國移民法判處簡易判決處刑，執行完畢後將驅逐出境，A男最後以中文說「謝謝」。

檢警指出，這名年約31歲的疑似俄羅斯籍不知名男子，去年11月2日下午潛入桃園機場R1滑行道旁的草坪管制區內，趁華航CI-28班機準備飛往帛琉前在滑行道上，A男一溜煙攀登機輪準備偷渡出境，被後方韓亞航班機機長發現立即通知塔台，航警局立即派員逮捕這名外籍男子，但在檢警訊問時，外籍男子始終沉默不語，檢方、移民署等根據其指紋、虹膜紀錄都查無其入境紀錄，也查無其名字與是哪一國人，檢方在其隨身包包查出有一本東正教聖經、筆記本等物品，均以俄文書寫，訊後依違反入出境移民法、民用航空法將其起訴，並罕見以「A男」代號稱呼。

▲去年11月在桃園機場企圖攀登華航班機偷渡飛往帛琉偷A男，被逮捕後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲去年11月在桃園機場企圖攀登華航班機偷渡飛往帛琉偷A男，被逮捕後移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院3日下午召開準備程序庭訊問「A男」，法警帶入法庭時，「A男」一頭亂髮、戴口罩應訊，法院請來俄文女通譯協助，審判長開庭時請女通譯訊問包括檢方起訴書內的照片是不是他本人？對於案情有無補充？來自何國與為何選擇要以偷渡方式出境等問題，「A男」都沉默不語，不過，「A男」突然站起來要說話，被法警壓回座位，他以中文說「耶穌基督是上帝」，雖與案情無關，卻讓審判長有些訝異。

「A男」對於案情後來以點頭方式承認偷渡，審判長透過女通譯詢問，是否要將判決書翻譯成俄文？「A男」則以手勢指著起訴書條碼說不用，「A男」最後以中文向審判長說「謝謝」。

審判長判處「A男」簡易判決處刑，未來不會再傳訊他出庭，判決執行後將驅逐出境，公訴檢察官對於審判長判決表示沒有意見，依法執行；「A男」訊後被上銬還押看守所。

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