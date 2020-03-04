服務新住民「接地氣」　移民署桃園站主任林萬益調任署本部

▲新住民朋友認為，有新住民活動的地方，就可以看見親切的林萬益主任。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

「您好，請找林主任！」、「蛤！林主任調職了？」位於桃園市政府旁的移民署桃園服務站，是新住民朋友辦理入境居留証等重要証件的單位，也是桃園新住民和移工朋友的「娘家」，主任林萬益長年主動關懷訪視新住民、移工朋友，被喻為新住民的好朋友，其悄然調任新職，連日前往該站的新住民朋友獲悉，莫不送上祝福和感謝。

▲林萬益調任署本部副組長，職缺由該站視察張守琛(左)代理。（圖／翻攝自網路）

移民署桃園服務站4日指出，林萬益主任服務桃園約7年，於本月2日起調任署本部副組長，職缺由該站視察張守琛代理。據了解，林萬益任職桃園期間，行事主動積極，平時關懷訪視移工，配合新住民朋友平日忙於工作或家務，只有假日才能撥空參與活動，亦犧牲假日出席新住民社團的各種大小活動，許多新住民社團核心成員，皆與其熟識，共同認為「有新住民朋友活動的地方，就可以看見親切的林主任」。

▲林萬益主動關懷訪視新住民、移工朋友。▼肯定市議員林政賢(右)提案爭取新住民文化會館設置。（圖／翻攝自網路）

桃園目前的新移民人口約有6萬人，移工人數11萬多，為全台之冠。為協助這些來到桃園的新住民、移工朋友，在各項學習適應等問題，移民署及分佈全台各縣市的服務站，扮演著「娘家」的角色，辦理新住民初入境關懷、居留延期通知、個案家庭訪視、中高度關懷對象資源轉入、移民輔導網絡會議、多元文化宣導等移民輔導相關工作。

▲曾獲桃園市政府頒發「新住民業務績優服務人員獎」。（圖／翻攝自網路）

尤其是，考量居住偏鄉的新住民交通不便，桃園服務站每個月有2天，會派出行動服務列車下鄉服務，1年24天的偏鄉服務，林萬益保持全勤紀錄，相當不易。為服務新住民朋友，假日比平日還要忙的林萬益，曾獲桃園市政府頒發「新住民業務績優服務人員獎」。

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