武漢返美隔離治療14周　爸爸收「11萬帳單」大傻眼：以為政府會付

▲男子返國接受政府的強制隔離與治療，卻得自付高價帳單。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，原本居住在湖北武漢的美國男子烏辛斯基(Frank Wucinski)，近來帶著3歲女兒安娜貝爾(Annabel)一同搭乘撤僑飛機返國，然而接受完14天隔離治療後，卻收到美元3,918元（約台幣11.7萬元）的高價帳單，讓他忍不住抱怨，這筆錢應該是政府要付才對。

出生美國賓州的烏辛斯基，和中國籍妻子生下一名女兒，3人在武漢定居多年，由於受到疫情影響，他上月4日帶著女兒一起搭乘撤僑班機返回美國，妻子則留在武漢照顧其他家人，回到美國後，2人先在聖地牙哥的米拉馬海軍陸戰隊航空站(MCAS Miramar military base)接受14天隔離，2次採檢檢測結果皆為陰性，終於在上月20日解除隔離，近來接受當地電視台採訪時，還因為不停咳嗽和喝女兒的水在網路上爆紅。

烏辛斯基向《紐約時報》表示，醫院工作人員對他們都非常友善，還給了女兒很多玩具，讓她每次可以玩3至4天，「雖然我非常愛我的女兒，但老實說，她對我來說不是最好的對話對象，何況是要和她一起被關在小房間中這麼長的時間」。雖然政府提供的醫療照顧非常完善，隔離結束後他卻收到美元3,918元帳單，讓他十分震驚。

烏辛斯基表示，「我以為一切費用都會由政府幫忙，我們沒有其他的辦法，當我看到帳單時，肚子好像被人揍了一拳那樣痛，只想著，『我該怎麼付這筆錢？』」他在中國工作的公司雖然有提供保險，但是回到美國卻沒有這樣的服務。

醫院事後回應，帳單的內容有誤，目前他們正在檢討錯誤發生的原因，然而即使扣掉醫院的費用，患者仍得面對美元2,598元（約台幣7.7萬元）的救護車費用以及美元2,200元（約台幣6.5萬元）撤僑專機費用。現在他只能在GoFundMe網站上開啟募款活動，期待大眾能夠幫助他們度過難關。

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