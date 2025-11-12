橘燈閃三下＝宣告死亡？冷凍大法讓AirPods Max重獲新生

▲AirPods Max。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

部分第一代 AirPods Max 用戶近期回報，耳機出現俗稱「three amber lights of death（三閃橘燈=死機）」的故障現象，導致無法連線、重置也無效。這種狀況代表硬體錯誤，裝置看似報廢，但有使用者發現，竟能透過「冷凍法」暫時讓耳機「復活」。

根據 9to5Mac 報導，多名 AirPods Max 使用者在社群平台指出，耳機在發生問題後會閃爍三次橘燈，即俗稱的「三閃橘燈死機」。即便重新開機、充電或重設都無法修復，有人嘗試清潔金屬接點後恢復使用，而另一些人則採取更非常規的作法：把耳機放進冷凍庫約半小時。

CNET 的科技記者 Jeff Carlson 就親自實測，他將 AirPods Max 冷藏一小時後取出配戴，竟重新聽到藍牙連線提示音。雖然耳罩外層略有凝結水氣，但功能恢復正常。不少 Reddit 網友也分享相同經驗，並戲稱這是「冷凍庫版的維修站」。

有 Reddit 網友「MuesliCrunch」推測，問題可能出在耳罩旋轉軸內部的電源線過於纖細，長期轉動導致線材微裂。冷凍後材料收縮，暫時讓裂縫重新接合，因而恢復電流供應。不過他也提醒，這只是暫時解法，過一段時間問題仍可能復發。

若清潔接點或冷凍降溫仍無法解決，恐需尋求官方維修。專家建議用戶平時避免過度扭轉耳罩，減少線材疲勞斷裂機率，以延長耳機壽命。