　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

橘燈閃三下＝宣告死亡？冷凍大法讓AirPods Max重獲新生

▲▼AirPods Max。（圖／蘋果官網）

▲AirPods Max。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

部分第一代 AirPods Max 用戶近期回報，耳機出現俗稱「three amber lights of death（三閃橘燈=死機）」的故障現象，導致無法連線、重置也無效。這種狀況代表硬體錯誤，裝置看似報廢，但有使用者發現，竟能透過「冷凍法」暫時讓耳機「復活」。

根據 9to5Mac 報導，多名 AirPods Max 使用者在社群平台指出，耳機在發生問題後會閃爍三次橘燈，即俗稱的「三閃橘燈死機」。即便重新開機、充電或重設都無法修復，有人嘗試清潔金屬接點後恢復使用，而另一些人則採取更非常規的作法：把耳機放進冷凍庫約半小時

CNET 的科技記者 Jeff Carlson 就親自實測，他將 AirPods Max 冷藏一小時後取出配戴，竟重新聽到藍牙連線提示音。雖然耳罩外層略有凝結水氣，但功能恢復正常。不少 Reddit 網友也分享相同經驗，並戲稱這是「冷凍庫版的維修站」。

有 Reddit 網友「MuesliCrunch」推測，問題可能出在耳罩旋轉軸內部的電源線過於纖細，長期轉動導致線材微裂。冷凍後材料收縮，暫時讓裂縫重新接合，因而恢復電流供應。不過他也提醒，這只是暫時解法，過一段時間問題仍可能復發。

若清潔接點或冷凍降溫仍無法解決，恐需尋求官方維修。專家建議用戶平時避免過度扭轉耳罩，減少線材疲勞斷裂機率，以延長耳機壽命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬今入帳「為什麼我還沒收到」！　財政部解答
「停班課假圖卡漫天飛」警方要查了！　議長搶頭香道歉
逼近冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了
王子5副業營業額破億卻哭窮？　知情人士揭：口袋幾乎空空
宜蘭「沉浸式釣蝦場」直擊！　水淹腳踝繼續釣
快訊／雞蛋複檢芬普尼仍超標！　縣府重罰畜牧場12萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

橘燈閃三下＝宣告死亡？冷凍大法讓AirPods Max重獲新生

蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光

普發一萬現金去哪領？LINE推「ATM查找地圖」一鍵搜尋

天天都在用！臉書「2經典功能」走入歷史　退場時間曝

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

iPhone Air銷售慘淡　蘋果傳出延後下一代機型推出

手機快充比較傷電池？　YTR實驗半年結果超驚訝

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

橘燈閃三下＝宣告死亡？冷凍大法讓AirPods Max重獲新生

蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光

普發一萬現金去哪領？LINE推「ATM查找地圖」一鍵搜尋

天天都在用！臉書「2經典功能」走入歷史　退場時間曝

三星睡眠呼吸中止檢測功能正式開放　２晚８小時主動偵病兆

iPhone Air銷售慘淡　蘋果傳出延後下一代機型推出

手機快充比較傷電池？　YTR實驗半年結果超驚訝

沈伯洋恐遭「全球抓捕」　陸委會：針對所有台灣民眾的集體脅迫

高雄偷車賊拒捕！持螺絲起子作勢攻擊　遭警壓制送辦

放颱風假還是要早起！宜蘭南方澳泥水淹進家　滿地爛泥居民無奈

澎湖交通船「首航即斷航」延宕2年半　監院糾正望安鄉公所

蘇澳成孤島！泥流灌進民宅超慘畫面曝　民眾嚇到整晚不敢睡

鴻海傳出手拿下納智捷品牌　裕隆股價奔漲停

曾與大谷翔平並肩作戰多年　佛萊契爾「轉投手」未果宣布退休

快訊／10:03台東池上規模3.5「極淺層地震」　最大震度2級

宜蘭白米溪暴漲住戶受困！消防架設繩索溯溪驚險搶救

道奇謹慎評估WBC放行　GM：大谷翔平等人參賽「尚未討論」

【變電箱爆炸了】蘇澳馬路淹泥水！現場一聲巨響嚇壞民眾

3C家電熱門新聞

蘋果突上新品「iPhone Pocket」

普發一萬現金去哪領？LINE一鍵幫找ATM

臉書「2經典功能」走入歷史！退場時間曝

手機快充比較傷電池？　YTR實驗半年結果超驚訝

iPhone 18 Pro傳導入可變光圈與透明背蓋

iPhone Air銷量太差　蘋果傳喊卡

冷凍救耳機！AirPods Max修復偏方瘋傳

三星睡眠呼吸中止檢測功能開放

蘋果用戶注意！iPhone找回簡訊藏陷阱

「4G吃到飽」爆聯合下架？NCC表態：服務持續

蘋果傳正開發五大衛星新功能

蘋果回應Face ID不用鏡頭　網友瘋實測

iOS 26.2 Beta登場　多項介面同步優化

Google 11月Pixel功能更新提前曝光

更多熱門

相關新聞

長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳

長戴降噪耳機頭暈耳鳴　醫揭「聽覺過度補償」傷耳

28歲阿信（化名）每天都準時到圖書館拼國考，為了不被干擾，幾乎從早上就戴降噪耳機直到回家，整天下來耳朵幾乎沒休息，直到最近出現耳悶、耳鳴以及頭暈等症狀，甚至睡覺時耳中不斷出現嗡嗡聲影響情緒，就醫檢查才發現是降噪耳機使用過久，導致聽覺過度補償反應，如果持續未節制，恐怕會造成聽力退化。

戴耳機沒發現電車狂叭　差1秒撞飛

戴耳機沒發現電車狂叭　差1秒撞飛

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

80萬YTR耳機掉水溝「打1999請人撿」挨轟濫用

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣

Jennie聯名大紅蝴蝶結耳機開賣

關鍵字：

AirPodsMax三閃橘燈冷凍法故障解析耳機

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

粿粿親回應近況！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面