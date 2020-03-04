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三太子前演活春宮！18年夫交疊小三喊：誰先脫褲子…正宮見她讚「很厲害」崩潰

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫偷吃還在三太子前交疊小三，正宮見鹹濕訊息崩潰。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻在幫丈夫處理訴訟時，意外發現老公與小三的鹹濕對話，內容包括「在自助餐內上演活春宮給三太子看」、「去問問三太子，是誰勾引誰」等語，讓她一見崩潰提告。法院審理後，判人夫應執行有期徒刑5月，緩刑2年；小三應執行有期徒刑6月，均得易科罰金，另小三還須賠償正宮15萬元，可上訴。

判決指出，人妻主張，與丈夫結婚18年期間家庭和睦、生活美滿，卻在2018年1月20日協助處理丈夫與吳女的刑事訴訟時，驚見2人的親密訊息，氣炸與丈夫離婚，指控吳女明知丈夫有家室，竟還與他激戰超過20次，決定向吳女提告求償150萬元精神撫慰金，再提出妨害家庭告訴。

訊息內容包括，吳女曾傳訊給丈夫，「當時你跟我在一起，是真的愛我嗎？」、「你放心畢竟我們也有一段情，你曾對我的好，我都記得」、「你很厲害，我跟你在一起全世界的人都知道，你的衣服還在我家」、「你說你很愛我，不能沒有我」；丈夫則傳訊給吳女，「105年11月5日星期六晚上10點，一男一女於XXXX自助餐內上演活春宮給XX三太子觀看，去問問三太子，是誰勾引誰，是誰先脫下褲子讓人從後面X」。

吳女辯稱，人夫自稱已離婚，且她是為了向人夫借錢、求幫忙，才會與對方上床，對正宮「真的很抱歉」，但法官不採信她的說詞，判應賠償正宮15萬元。另外，刑事部分再依通姦罪判人夫有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，依相姦罪判吳女有期徒刑2月，應執行有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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