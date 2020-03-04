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夏季疫情趨緩？　陳時中：不敢輕忽　社區感染無可避免

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▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」財政部長蘇建榮 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院財政委員會4日召開聯席委員會，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，衛福部長陳時中被問到台灣新冠肺炎疫情未來如何發展，表示「社區感染當然無法避免」，至於進入夏季疫情是否會趨緩，陳時中則說「我們抱著期待但不敢輕忽」。

民進黨立委沈發惠質詢時詢問如何研判新冠肺炎疫情未來發展，陳時中回應，當然以長期來看，社區感染當然無法避免，整體來講，防疫政策是在跟時間賽跑，我們要避免大爆發，要用很精確的疫調來避免突然往上跳，像看到很多國家因為疏於防範，一旦前入社去而沒有適當防護網，一下就往上跳，「不敢說曲線不再往上，但我們要讓他平穩，在控制之內。」

沈發惠追問「到了夏天疫情會趨緩嗎？」陳時中則是嘆了一口氣便說，很多人都說在比較熱的天氣下，病毒不易存活，也相對乾燥，但一般病毒也要五十幾度才無法存活，天氣要達到五十幾度也不容易，因此夏季疫情是否會趨緩，「我們抱著期待但不敢輕忽」。

沈發惠強調，進入夏天後有很多大型群眾聚會，包括職棒要開打、職業運動項目以及宗教活動，1月29曾發過公眾集會指引，但沒有具體規範多少人聚會時需要勸導不要進行，經過媽祖遶境等爭議後，是否有新版的公眾群眾聚會指引？

陳時中說明，第二版公共集會指引陸續會出來，基本上還是沒有走剛性路線，因為現在僅零星社區感染，還沒有到剛性規定的需要，「從地方主管單位視必要性開始檢討，有必要就進入風險評估，包括對人員掌握性、座位固定性、擁擠性、相關應變處置準備性」，至於人數限制，陳時中表示，還是採取建議性質，「大概一千人以上審核時會相對嚴格。」

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