年前訂購口罩要賣…金門兄妹見疫情「捐出庫存」：盡棉薄之力！連2天發9千個

記者葉小金／金門報導

新冠肺炎疫情全球關注！金門縣小英之友會秘書長王中聖與地區「GO麻吉團購站」3日下午1時於民生路73號前，免費發放醫療級口罩約3千份，每人可領3入1份，15分鐘便發放完畢。

▲▼金門兄妹發放口罩，引發鄉親排隊。（圖／記者葉小金攝，下同）

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曾任縣府觀光處長的王中聖表示，該批口罩是經營「GO麻吉團購站」數年的妹妹王球球在過年前即向廠商預定供平日販售使用，未料，新冠肺炎疫情持續發燒，全台各地都出現口罩荒，他在與妹妹討論後，決定共同吸收成本，一起為鄉親健康盡棉薄心力，將這批口罩連同店內庫存全數捐出來。

王中聖說明，「GO麻吉團購站」平日販售的口罩均是向台灣生產量最大的康匠公司訂購，該公司也因具有良好製作技術與能量，在這波疫情成為國內口罩防疫物資的生產重地，日前總統蔡英文也特別前往參訪。據康匠公司提供的資訊，在團購站贈送的口罩為一般平面型口罩，濾材檢測BEF（細菌過濾效率） ≥95％，符合醫療級口罩規範。

王中聖指出，由於目前康匠公司已不再出貨給經銷商，為讓這批公益發送的口罩能惠及更多鄉親，與家人利用228連假期間，將盒裝口罩拆裝分成3片1組，預計3、4日連2天下午1時，於民生路73號「GO麻吉團購站」開始發送，每位鄉親可領1組口罩，每日限額領完為止。同時，每天額外保留50份給烈嶼鄉親憑證件領取。

據悉，這也是王中聖繼日前贈送金大、賢庵國小及社福單位上千個口罩與消毒液後，再度向地區有需求的鄉親送暖。

▲▼金門兄妹檔發口罩，希望能為鄉親盡棉薄之力。（圖／記者葉小金攝，下同）

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