陸官方新警告：注意「屎尿氣溶膠」傳播新冠病毒！

▲大陸專家上月在患者的糞便內檢測到病毒。（圖／達志影像／示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委4日公布新一版的新冠肺炎「診療方案」，將「屎尿造成的氣溶膠傳播」新增入可能的傳染途徑，方案中提到，「由於在糞便及尿中可分離到新型冠狀病毒，應注意糞便及尿對環境污染造成氣溶膠或接觸傳播。」

衛健委「第七版新冠肺炎診療方案」中提到，新冠肺炎的主要傳播途徑為「呼吸道飛沫」及「密切接觸傳播」，但在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下，存在經氣溶膠傳播的可能。

▼新冠肺炎在南韓爆發，防疫員加強消毒。（圖／路透社）



第七版診療方案也新增了「屎尿造成的氣溶膠傳播」，內容提到，由於在糞便及尿中可分離到新型冠狀病毒，應注意糞便及尿對環境污染造成氣溶膠或接觸傳播。

此外，診療方案也特別提到，各有關醫療機構要在醫療救治工作中積極發揮中醫藥作用，加強中西醫結合，完善中西醫聯合會診制度，促進醫療救治取得良好效果。

診療方案還列出了幾款中醫藥方，包含適用於輕型、普通型、重型患者，以麻黃、生石膏、桂枝等藥材調製的「清肺排毒湯」；適用於重型患者，以升麻黃、藿香、茯苓等藥材調製的「化濕敗毒方」等。

▼解放軍出動支援湖北疫情。（圖／路透社）

