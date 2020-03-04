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悠遊卡電子支付3月底全面上線　暫限Android手機

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▲▼悠遊付。（圖／悠遊卡公司提供、）

▲悠遊付。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊亞璇／台北報導

悠遊卡電子支付「悠遊付」遲未上線，台北市長柯文哲去年5月曾承諾「6個月讓悠遊卡殲滅敵軍」，不過目前仍是試營運階段。台北市議員王鴻薇4日召開記者會詢問進度，悠遊卡公司副總經理林季良當場宣布，3月底全面上線，持續爭取Apple用戶加入。

王鴻薇指出，對手一卡通電子支付上線已經長達19個月，悠遊卡還在孵蛋，柯市長說要殲滅敵軍，現在根本潰不成軍，悠遊卡公司電子支付業務簡直荒腔走板，罵到不想再罵，一開始還不做電子支付，到最後向市場低頭，早就為時已晚，去年柯文哲發豪語稱要六個月殲滅其他電子支付業者，六個月後問悠遊卡公司，又稱是六個月後「上線」，再拖兩個月才開始試營運。

王鴻薇直言，悠遊卡最大競爭對手一卡通在2018年8月就上線，如今一年半，市占更是逐年成長，目前已經朝向總市場三成邁進，柯市長別說想要消滅敵軍了，根本自己要成軍都很困難，到時候可能還要請一卡通分點市場給悠遊卡公司，滿手好牌打成這樣，市長要付最大責任。

悠遊卡公司行銷業務群副總經理林季良表示，去年底已先上線，因為涉及許多消費者權益保障、系統穩定性，一開始只邀請500位民眾進行試營運，三月底再對一般民眾全面開放，除了一般消費行為，也可以綁定悠遊卡，還可做台北卡的優惠申請，悠遊付也可作為1280定期票的載體。

林季良指出，未來雙北地區的捷運、公車及北北桃的Youbike單車都可使用悠遊付，但目前暫時僅能用Android系統行動裝置下載悠遊付APP，因蘋果手機未開放NFC功能給第三方業者，未來會爭取讓Apple用戶使用悠遊付。

此外，消費者須以第一商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、臺灣新光商業銀行、永豐商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行等8家台幣存款帳戶進行支付綁定，單筆交易金額與最高儲值上限皆可達到5萬元。林季良表示，悠遊卡未來爭取其他銀行綁定。

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