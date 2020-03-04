讚台灣是防疫模範生！林佳龍：挺過去就是「別人來拜託我們參加WHO了」

▲交通部長林佳龍出席交通委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，日本疫情嚴重，疫情指揮中心將日本的旅遊建議調升至第二級，旅客若取消跟團最多只能拿回95％旅費。交通部長林佳龍表示，大難當頭，生活不可能百分百不受影響，但我國是世界防疫模範生，如果我們順利度過，奪得「奧運防疫冠軍」，屆時可能會是「別人來拜託我們參加WHO了」。

中央流行疫情指揮中心的旅遊建議分為三級，若目的地為第三級，旅行業者須扣除必要費用後全額退費給消費者，第二級則還可扣除5％旅費。有業者反應，航空公司多不願全額退費，導致機票費用需轉嫁到消費者身上，造成業者與消費者間關係緊張。

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林佳龍表示，大難來臨時沒有人可以豁免，生活多少都會受到影響、有些不便利，交通部當然希望盡量保障每個人的權益，但也希望大眾能共體時艱，盡量在資方、勞方、消費者之間找出平衡點，不至於讓公司倒閉、員工失去工作。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中為我國防疫大將。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍說，交通部也對航空公司說之以理、動之以情，希望航空公司能盡量將機票費用退給消費者，但畢竟這是不可抗力的天災地變，不可能百分百都不受影響。

林佳龍表示，今年適逢東京奧運，但奧運比賽應不只運動項目，還有比賽防疫、國家軟實力，台灣若能得到防疫的奧運冠軍，未來百業會興盛，觀光一位難求，「別人還會拜託我們去參加WHO」。

林佳龍說，現在他國都在學習我國口罩政策、配送制度等，交通部也祭出停團、停飛、健康聲明卡、防疫車隊等政策，希望國家隊能順利「決戰邊際、保障國門」。