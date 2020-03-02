超可愛「棒棒糖溜滑梯」啟用　盧秀燕：今年將再改善50處公園

▲盧秀燕開心和小朋友合影。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府力推「台中美樂地」計畫，營造親子友善共融公園，去年共改善、新闢49處公園，今年以完成50處公園改善為目標，市長盧秀燕2日主持神岡區豐洲公園啟用儀式時，宣布神岡、沙鹿、梧棲、大安、大雅老舊公園全數改善完工，未來還要繼續推動，讓市民在美麗快樂的地方宜居生活。

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▲盧秀燕仔細檢查公廁設施。

盧秀燕表示，市府推動的「台中美樂地」計畫，主要將老舊遊具汰換成新穎、安全又好玩的共融式遊具，例如「鳥巢式鞦韆」讓親子共乘，並整修園內道路，打造無障礙的友善環境；此外也推動「陽光公廁」，將原有老舊廁所全面整修，力求明亮、衛生、清潔，並將一定比例的蹲式馬桶改成坐式馬桶，讓老人及身障人士更方便使用。

▲▼盧秀燕主持豐洲公園啟用儀式。

建設局表示，去年度推動友善共融公園，位在神岡、沙鹿、梧棲、大安及大雅區共有5座，包括神岡區豐洲公園、沙鹿區三鹿公園、梧棲區情人公園、大安區頂庄公園、大雅區大雅公園，都已順利完工，公園改善第一優先要讓步道平順便於行走，其次是兒童遊戲場的改造，以親子及身障者共融使用為目標，讓孩子放心的玩，最後是營造符合生態及永續的綠地，強化公園整體機能。

今天啟用的豐洲公園內超可愛的棒棒糖溜滑梯，深受小朋友喜愛，此外，陽光公廁也是推動重點之一，神岡區公所將原本老舊公廁從裡到外全面翻新，包括新增無障礙廁所，讓高齡者、身障人士使用起來更舒適，針對廁所通風、顏色、採光、求救鈴也同步進行改善，致力提升市公廁水準為五星等級。

▲豐洲公園棒棒糖溜滑梯啟用。

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