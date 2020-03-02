毛小孩被確診個案感染新冠病毒？專家曝「別親密接觸」照護方案

▲防檢局研商因應新冠肺炎疫情寵物檢驗。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者許展溢／台北報導

香港農漁自然護理署日前傳出一名確診病患家中飼養的犬隻進行該病毒檢測，檢驗結果呈現弱陽性，各界憂心寵物是否也有傳染風險。防檢局今（2日）下午召開研商因應新冠肺炎（COVID-19）疫情「寵物檢驗及照護方式」會議說明，其實就跟保護家人方式一樣，不要和寵物親親嘴、親密餵食。

防檢局局長杜文珍表示，截至目前全世界新冠肺炎從來沒有在犬貓身上感染，也沒有證據犬貓會被感染或傳染的證據。不過，即便沒證據會被感染，但未來情況不知道，因此要藉此機會建議，若有確診個案或家人有養寵物，防範方法和一般人的居家隔離檢疫相同，勤洗手、不要摸口鼻，也不要親親嘴、親密餵食，用保護家人的方式保護毛小孩。

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防檢局副局長徐榮彬表示，香港的該犬隻健康情形良好，可能與確診飼主互動時病毒暫留。若確診個案有發燒呼吸道症狀，必須採居家隔離，持續監控犬貓健康狀況，聯繫犬貓平時就診獸醫師，以視訊或通訊軟體等先行了解與協助。

▲防檢局因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，召開寵物檢驗及照護方式會議說明。（圖／記者許展溢攝）



若確診無發燒或呼吸道症狀，徐榮彬說，同樣採居家隔離，持續監控犬貓健康狀況，和所在地動物防疫機關通訊監控及加強衛教。至於確診個案飼養的共居犬貓後續照護方案和對應處置，徐榮彬指出，假設犬貓檢出新冠肺炎病毒核酸陽性，不代表確定感染，就要由所在地動物防疫機關指示必要處置。

杜文珍強調，現在不用緊張，現在世界並沒有犬貓案例，只要保持良好衛生習慣，避免親密接觸，勤以肥皂及清水洗手，別恐慌外，更不應該遺棄寵物。假設確診個案家中的犬貓，沒異狀，只要配合其他家中成員隔離觀察即可。至於犬貓真的感染後症狀？杜文珍說，世界至今沒有案例，因此沒有任何資料顯示感染後會怎樣，但是狗貓本來就有一般冠狀病毒，出現症狀不一致，因此建議不管居家隔離等疑問，可以馬上找獸醫師排除疑慮。

▲徐榮彬說，犬貓若檢出新冠肺炎病毒核酸陽性，不代表確定感染，要由動物防疫機關指示必要處置。（圖／記者許展溢攝）



對於檢驗？農委會家畜衛生試驗所說明，寵物有淺在風險，基於實驗室生物安全要求下，將特殊操作，過程經過處理萃取裡面核酸進行檢測，由電腦判讀結果。該方法是用疾管署檢測人類案例的方法。

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