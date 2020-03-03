鵪鶉未入法成防疫漏洞！　農委會規劃2年內納家禽

▲夜市常看到的鳥蛋就是來自鵪鶉。（圖／翻攝中華民國鵪鶉協會臉書）



記者許展溢／台北報導

國內鵪鶉產業極具特色，最常見的就是夜市的鳥蛋。農委會今（3日）指出，每年透過補助中華民國鵪鶉協會及相關單位辦理產銷資訊調查、協助業者設置自動化環控鵪鶉舍及定期監測疾病等建立一套強化管理措施，規劃2年內將鵪鶉納入畜牧法指定之家禽。

農委會說明，鵪鶉品種多樣，可概分為產蛋用及肉用，國內鵪鶉產地多集中在彰化縣、嘉義縣、台南市及屏東縣，9成以上為產蛋用鵪鶉，僅有少數專門飼養肉用鵪鶉，依據去年畜禽調查資料顯示，目前鵪鶉場共有61場，在養量約232萬隻。

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▲目前鵪鶉場共有61場，在養量約232萬隻。（圖／翻攝中華民國鵪鶉協會臉書）



農委會指出，鵪鶉雖尚未納入畜牧法指定之家禽，但已掌握各縣市飼養情形，且自105年起委託東海大學進行產業調查與飼養管理之研究，透過調整飼料配方來改善鵪鶉之生產效率，以及降低廢棄物之氨氣與臭味。此外，為避免防疫漏洞，防檢局每年透過嘉義大學進行鵪鶉禽流感監測，並積極宣導業者防疫觀念及早通報及防範。

農委會強調，去年9月公告指定鵪鶉為動物傳染病防治條例所稱之動物，並訂有撲殺補償相關作業規範，各項防疫處置措施均比照雞、鴨和鵝的方式積極處理。另外，去年12月5日該會召開全國家禽政策會議，也與各縣市政府取得分階段將鵪鶉納入畜牧法指定家禽之共識，目前正積極規劃於110年底前完成公告程序。