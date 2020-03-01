狗狗口鼻腔驗出新冠病毒！農委會擬擴充檢驗量能「每日檢驗10件動物檢體」

▲農委會將召開專家會議討論，確認採檢方式與檢驗方法。（示意圖，非本文當事狗／取自免費圖庫Pixabay）

記者許展溢／台北報導

農委會家畜衛生試驗所今（1日）表示，日期傳出香港農漁自然護理署自一名新冠肺炎（COVID-19)確診病患家中飼養的犬隻進行該病毒檢測，檢驗結果呈現弱陽性，但是否可認定犬隻可以感染或傳播新型冠狀病毒，尚需更嚴謹的試驗證實。

家衛所表示，香港政府雖自該犬的口腔、鼻腔及肛門採樣進行新型冠狀病毒檢測，在口腔及鼻腔的樣本驗出弱陽性反應，而肛門樣本並無陽性反應，犬隻本身亦無臨床症狀，推測有可能只是近距離接觸患者，狗的口鼻沾染患者病毒所致，目前的證據尚無法確定新型冠狀病毒可以感染犬隻。

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家衛所提到，為配合新型冠狀病毒防疫與監測，已依WHO規範建立以即時反轉錄聚合酶連鎖反應檢驗新型冠狀病毒的檢驗方法，並向衛福部疾管署申請分讓檢驗用的陽性對照核酸，今天取得後，立即用於確認實驗室檢驗方法。農委會將召開專家會議討論，確認採檢方式與檢驗方法後，即可在中央疫情指揮中心指揮下，接受動物檢體的檢驗。初期每日可檢驗10件動物檢體，未來視疫情需要逐步擴充檢驗量能。

家衛所所長邱垂章指出，依世界動物衛生組織（OIE）與世界衛生組織（WHO）訊息，都表示目前沒有證據顯示寵物或其他家畜可感染或傳播新型冠狀病毒，對於何種動物為新型冠狀病毒在自然界的保毒動物，亦有待進一步的調查與研究，因此該計劃只是要先準備並建立好檢驗方法，若之後有相關疑慮就可進行。

農委會呼籲，目前並無寵物會感染或傳播新型冠狀病毒的證據，請民眾不必恐慌，更不應遺棄寵物。飼主只要保持良好衛生習慣，像平常一樣在接觸寵物後徹底洗手，並留意寵物健康即可。